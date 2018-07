El atacante de Francia Kylian Mbappé "puede estar orgulloso de lo que ha hecho (hasta ahora en el Mundial-2018) pero no se va a conformar con eso, no le permitiría que se conformara", avisó este domingo el seleccionador Didier Deschamps en declaraciones a la televisión TF1.

A dos días de la semifinal ante Bélgica, Deschamps dijo al programa "Téléfoot" que pone especial cuidado en que Mbappé pueda digerir bien la lluvia de elogios que recibió, especialmente tras su gran actuación contra Argentina (4-3) en los octavos de final.

"Su papá y su mamá lo saben bien. Es normal, es fabuloso lo que viven todos los jugadores de Francia. Evidentemente, Kylian tiene apenas 19 años, aunque no le gusta que se hable de su edad, pero puede estar orgulloso de lo que ha conseguido", apuntó.

"Pero no se va a conformar con eso, no le permitiría que se conformara. Tiene que buscar llegar todavía más alto, como el resto del grupo", avisó el técnico.

Deschamps siguió dedicando buenas palabras a la joven perla del París Saint-Germain y explicó un incidente del partido de cuartos ante Uruguay (2-0), cuando pareció enfadarse airadamente con Mbappé tras haber sido amonestado.

"Es alguien que merece toda la admiración por lo que ha hecho. Pero cuando hace que no me gusta... Como he dicho, es alguien que escucha. Luego, durante un partido, la cosa puede calentarse. No quería, sobre todo, perderle en ese momento para el partido (de semifinales) que nos esperaba", explicó.