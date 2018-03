The Times, The Daily Mail y The Sun —de los medios deportivos más prominentes del Reino Unido—, representados por sus respectivos enviados especiales, ya se encuentran en Copenhague, Dinamarca, para espiar a Panamá, rival de Inglaterra en el Grupo G del Mundial de Rusia 2018, junto a Bélgica y Túnez.

"Sinceramente, conozco muy poco sobre el entrenador, los jugadores y su liga. Estoy aquí por eso: para descubrir y aprender todo de la Selección de Panamá. Sé de lo que he leído en la red, que han hecho un trabajo muy bueno clasificando al Mundial y que tienen unos jugadores peligrosos que pueden dañar a Inglaterra en Rusia. Gabriel Torres, por ejemplo, me interesa. Me parece que es un buen jugador", manifestó, en exclusiva, Paul Hirst, enviado especial de The Times, a SomosLaSele.com.

Por otra parte, Hirst se refirió a Inglaterra en los Mundiales y a los últimos fracasos: "Tenemos un equipo para un torneo, pero siempre fracasamos. Es un hecho de la vida para nosotros. La última vez, tuvimos a Lampard, Gerrard, Rooney, etc. En el Mundial de 2010, tuvimos a Ferdinand, Scholes. Antes, tuvimos Owen, Campbell, Beckham... pero siempre fracasamos".

"Es la mentalidad inglesa deportiva. Aceptamos la decepción antes de que lleguemos", añadió el comunicador a este medio.

Hirst consideró que, actualmente, Raheem Sterling, delantero del Manchester City, y Harry Kane, atacante estrella del Tottenham Hotspur, son los mejores del combinado inglés.

"Yo laboro en Manchester y he visto a Sterling mucho este año. Pasa por una temporada increíble. John Stones, defensor del Manchester City, es buen jugador, pero no ha jugado mucho recientemente", comentó.

Para Hirst, la portería es el talón de Aquiles de Inglaterra con vistas al Mundial: "Nuestra debilidad: Joe Hart... J ordan Pickford, del Everton, no tiene mucha experiencia. Jack Butland es problamente el mejor".

¿Tiene oportunidades Panamá ante Inglaterra?, preguntó SomosLaSele.com. "Creo que sí. Stones, Cahill, etc., no juegan mucho y, por eso, no tienen mucha confianza. Lo mismo con el portero y Danny Rose, lateral izquierdo del Tottenham Hotspur, también", contestó Hirst.

Panameños y británicos se medirán el 24 de junio en el Stadion Nizhny Novgorod, por la segunda jornada del Grupo G del Mundial.