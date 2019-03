Tagliafico: "Estaba seguro de que Messi iba a volver a la selección"

Partido amistoso internacional, Argentina vs Venezuela.

El lateral internacional de la selección argentina Nicolás Tagliafico siempre tuvo claro que la gran estrella de la Albiceleste, el delantero del Barcelona Lionel Messi "iba a volver" al combinado nacional, una nueva selección que ya cuenta con él y quiere "hacerlo lo mejor posible por él y por todos".

Tagliafico (Rafael Calzada, Argentina, 1992), lateral zurdo del Ajax de Ámsterdam que sorprendió a Europa eliminando de la 'Champions' al Real Madrid, es uno de los estandartes de la nueva etapa del seleccionador Lionel Scaloni, con el que ha disputado cuatro de los seis amistosos del nuevo ciclo, tres como capitán.

Durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid, donde el combinado albiceleste prepara sus dos últimos amistosos previos a la Copa América contra Venezuela, el viernes en Madrid, y Marruecos, el martes 26 en Londres, el lateral zurdo repasó la actualidad de la selección, marcada por el retorno de Messi.

- Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra la selección argentina?

- Respuesta (R): Se encuentra en un momento en el que se sigue armando el grupo, sigue creciendo, tratando de encontrarse. Hay nuevos jugadores y uno trata de hacer lo mejor para la selección, crecer como grupo es fundamental, estos amistosos que vienen nos van a servir para sumar más minutos juntos, de cara a algo muy importante, que es la Copa América.

- P: Es una convocatoria joven, de 30 jugadores, que parece de transición, ¿cómo es esta selección argentina?

- R: Hoy en día hay varios jugadores quizás nuevos o jóvenes, pero con el mismo deseo y las mismas ganas que tiene la gente que viene hace tiempo. Hoy en día el fútbol es cada vez más joven, se debuta a los 17, en mi club tengo varios jugadores de 18 y 19 que lo hacen como uno de 26 y 27, hoy en día está todo muy equilibrado.

Ahora, no hay edades para jugar al fútbol, lo importante es el deseo de estar acá, las ganas y eso nos hará un equipo muy fuerte y muy agresivo a la hora de jugar. Sumando eso a la calidad de jugadores que tenemos, podemos ser un equipo muy fuerte.

- P: Ha jugado cuatro de los seis partidos de la era Scaloni, ¿se siente líder en esta selección?

- R: Me siento muy bien, con ganas de seguir estando en la selección, no sé si líder, trato de ayudar siempre en lo que pueda, dar ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha, y ayudando que es lo que todos queremos hacer.

Todos queremos ayudar a la selección argentina a que le vaya bien, tanto cuerpo técnico como jugadores. Uno tiene que ir por esa línea y hacerlo lo mejor posible.

Hoy en día tenemos pocos entrenamientos, no es fácil encontrar rápido una idea de juego y por eso uno tiene que estar cien por cien concentrado y enfocado en lo que pide el entrenador para acelerar ese tiempo que tenemos, que es muy poco, de cara a la Copa América.

- P: En tres partidos ha ejercido como capitán en ausencia de Messi, ¿que ha supuesto para usted?

- R: Es algo increíble, tener la cinta de capitán, sabíamos que era algo momentáneo porque faltaban jugadores como (Sergio) Chiquito Romero, Leo (Messi)... es un orgullo haber tenido la cinta de capitán.

Pero yo trato de aportar sea cual sea mi lugar, ya sea como capitán, entre los once o afuera. Lo importante es estar, aportar, ayudar al equipo y a todos, tratar de que seamos todos uno y lograr lo que todos queremos que es una Copa con la selección. De ahí a eso hay muchos pasos y estamos intentando ir por ese camino y hacer todo lo posible para llegar a eso que todos queremos.

- P: La noticia de esta convocatoria es el regreso de Messi, por primera vez tras el Mundial de Rusia, ¿qué aporta su vuelta?

- R: Fundamentalmente le da el plus al equipo, le da esa identidad, lo que es Leo, lo que marca fuera y dentro de las canchas es muy importante para nosotros.

Tenemos gente hoy en día que puede ser intensa, agresiva, competitiva, sumando la calidad de Leo, el toque, podemos ser un gran equipo y es lo que pretendemos, ser un gran equipo, ser muy competitivos. Estamos en ese camino, hay que seguir trabajando, seguir progresando en estos pocos entrenamientos que tenemos para llegar a la Copa América lo mejor posible.

- P: En Argentina hay un debate sobre la diferencia de rendimiento de Messi entre el Barcelona y la selección, ¿qué le parece?

- R: No es fácil. La explicación más sencilla es que no es lo mismo jugar en una selección, donde uno viene cada tres o cuatro meses a jugar un amistoso con compañeros de clubes diferentes e ideas de fútbol diferentes, con muchas cosas que en un club son totalmente diferentes, porque estás todos los años en tu mismo lugar, con tus mismos compañeros, con una idea de juego que la tienes, la vas sosteniendo día tras día.

Eso es lo que hizo Leo en el Barcelona desde hace más de 15 años, en un club con una filosofía de juego a la que está adaptado, y a veces cuando viene a la selección no es fácil jugar como el Barcelona. Eso genera que tienes que acomodarte tanto a él como a tus compañeros y al cuerpo técnico y a la idea de juego, y eso lleva a no tener el mismo nivel.

Sin embargo, Leo cuando viene a la selección también termina siendo fundamental, por lo que es como jugador de fútbol. Después tenemos que tener una idea que lo pueda ayudar a él como a nosotros para complementarnos de la mejor manera posible y hacer un gran equipo.

- P: ¿Temió que no volviera Messi después de la eliminación en octavos de final en el Mundial de Rusia 2018 ante Francia?

- R: Cuando pasan esas cosas no es fácil para él, me imagino, uno siempre está con el deseo de lograr algo, en el Barcelona lo hacen y salen campeones, y aquí en la selección todavía no se puede, entonces como que se queda con ese deseo de ganar algo.

Quizás, para mí, lo que él piensa y se le pasa por la cabeza es si seguir tratando de insistir o dar un paso al costado y dejar a otros compañeros, pero el deseo lo va a tener siempre.

Yo estuve seguro de que iba a volver, se lo ve, se siente esas ganas que tiene de querer ganar con la selección, y tenemos que hacerlo lo mejor posible por él y por todos. Todos queremos lograr algo, no es fácil hoy en día en el fútbol ganar algo importante y más con una selección, pero tenemos que ir por ese camino y hacer todo lo posible para conseguirlo.

- P: En esta convocatoria hay jugadores importantes que no están, como el portero Sergio Romero o el delantero Sergio 'Kun' Agüero, ¿cree que deberían regresar para la Copa América?

- R: Son decisiones del entrenador, hoy en día tenemos 30 jugadores. Hay muchos que son nuevos y a veces se hace para seguir conociendo jugadores, para probar. Pero si hoy están aquí en la selección es porque hicieron algo para estar acá. Sea quien sea, el que está en la selección tiene que hacerlo lo mejor posible y nada más.