El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no dudó en afirmar que el delantero uruguayo Luis Suárez habló "de manera figurada" al dar por hecho en una entrevista la llegada de Antoine Griezmann al Barcelona para la próxima temporada.

"Está hablando de una manera figurada porque todos intentamos ser cuidadosos con las declaraciones que hacemos y respetuosos con los equipos contrarios", dijo Valverde en rueda de prensa.

El 'pistolero' uruguayo dio por hecho la llegada de Griezmann al Barça en unas declaraciones a la radio Rincón de Uruguay y reproducidas por el diario El País de la nación sudamericana. de la nación sudamericana.

"Enorgullece que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como vinieron Dembélé o Coutinho. Son jugadores que aportan muchísimo, él (Griezmann) lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel, siempre peleando. Comanda arriba al Atlético y eso es fundamental", dijo Suárez.

"Bienvenido sea, porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganar cosas importantes en el mejor equipo del mundo", añadió el delantero azulgrana.

"Griezmann es un jugador que está en otro club y por respeto a ese club no nos tenemos que manifestar", dijo Valverde.

"Está en el Atlético de Madrid y no sabemos lo que ocurrirá en el futuro, no sé si Suárez lo sabe, pero yo no", aseguró el técnico azulgrana.

La supuesta salida de Griezmann hacia el Barça es algo que la prensa catalana lleva tiempo dando por cercana previo pago de su cláusula de rescisión (100 millones de euros), pero el propio jugador ha frenado esas especulaciones.

"No es buena información", dijo a principios de abril en una televisión francesa, antes de abrir la puerta a una renovación de su contrato con el Atlético, que concluye en 2022: "hablamos con el club para ver qué podemos hacer", dijo la pasada semana tras su crucial gol contra Arsenal en la ida de las semifinales de la Europa League.