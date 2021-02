Villas-Boas dice que quiere irse, el Marsella le aparta del cargo

Por AFP



El Marsella anunció que aparta de sus funciones a su entrenador André Villas-Boas, que unas horas antes había manifestado su deseo de irse debido a desacuerdos en el reciente mercado de fichajes en el fútbol europeo.

"Esta decisión a título preventivo era inevitable teniendo cuenta la reciente repetición de actuaciones y actitudes que dañan gravemente a la institución del Olympique de Marsella y a sus empleados, que la defienden a diario", explica el Marsella en un comunicado.

"Las declaraciones formuladas hoy (martes) en conferencia de prensa contra Pablo Longoria, director general encargado del fútbol, son inaceptables", se apuntó en el comunicado, destacando que la actitud del directivo fue "aplaudida por todos durante este mercado invernal, marcado por una crisis sin precedentes" debida a la pandemia del covid-19.

"Tras un procedimiento disciplinario se tomarán eventuales sanciones contra André Villas-Boas", se subrayó en el texto.

En la conferencia de prensa celebrada a las 13h00 (12h00 GMT) de este martes, Villas-Boas sorprendió al declarar que había presentado su dimisión, justificándola por sus diferencias con el club en lo referente al mercado de enero.

Esas palabras llegaban apenas tres días después de una protesta violenta vivida en el centro de entrenamiento del club, por parte de centenares de hinchas descontentos con la dirección del club por los malos resultados del equipo, que llegaron a forzar incluso el aplazamiento del partido liguero ante el Rennes.

Villas-Boas lamentó especialmente la firma el lunes del internacional Sub-21 francés Olivier Ntcham.

"No tengo nada que ver con esta decisión, que conocí por la prensa. Es un jugador sobre el que precisamente dije que no. Nunca estuvo en nuestra lista y no estaba a favor de ello. Por eso presenté mi dimisión, sin pedir nada (económicamente) al Marsella", dijo.

"Simplemente me quiero ir por diferencias sobre la política deportiva. No estaba al corriente (sobre el fichaje de Ntcham)", insistió.

"Es un chico que no tiene nada que ver con las características del que se fue (Morgan Sanson, recién fichado por el Aston Villa inglés) (...) Esta no es mi forma de trabajar. Mi profesionalidad se ha visto atacada", añadió el entrenador portugués, que precisó que conoció además la marcha de (Nemanja) Radonjic (cedido al Hertha de Berlín alemán) "el lunes a las 22h30 (21h30 GMT)".