"La primera parte hemos hecho cosas muy bien, hemos superado su presión, que en la segunda no hemos podido, hemos llegado bien, pero no hemos acertado", explicó Setién en rueda de prensa tras el partido.

"En la segunda parte hemos empezado bien, pero hemos cometido imprecisiones, no hemos podido superar esa presión intensa que no nos ha permitido avanzar y hemos sufrido", añadió el técnico azulgrana.

"La realidad es que hemos perdido mucha confianza con el balón, hemos entrado en una fase de nervios y ahí ha estado el partido, ha habido una fase que hemos sufrido y ahí ha llegado el gol" de Vinicius, dijo Setién.

"Hemos estado un poco imprecisos y no sé por qué ese cambio tan intenso entre lo que hicimos en la primera parte y la segunda", afirmó, admitiendo que "hemos perdido un partido que no esperaba perder".

Setién rechazó en cambio que esta derrota, que deja al Barça segundo en la clasificación, a un punto de los merengues, suponga un golpe para sus aspiraciones a la Liga.

"Ya dijimos Zidane y yo en la previa, que este partido en ninguno caso iba a ser decisivo", dijo.

"La semana pasada estábamos nosotros dos puntos por delante y ahora están ellos con uno, pero queda muchísimo campeonato", dijo.

"Es una derrota dura, pero tenemos capacidad para sobreponernos", insistió Setién, que también rechazó que Messi tenga algún problema físico, tras unas imágenes antes del partido en las que parecía cojear.

"Él no ha comentado nada, lo he visto bien, no he percibido nada", aseguró Setién.

