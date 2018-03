Y continúo: "O sino somos unos fracasados, desde los medios de comunicación donde deben alentar a la selección lo único que hacen es criticar todo lo que tenga que ver con el equipo".

Gómez añadió: "Definitivamente, no aprendemos de los demás. No entiendo cómo no disfrutamos de lo que hemos conseguido y por el contrario se dedican a criticarlo todo".

Gómez, según RCN Radio, reiteró que no entiende cómo muchos están pidiendo en Panamá que el técnico Hernán Darío Gómez no lo convoque para el Mundial, porque es un jugador muy veterano y dijo que no se acuerdan de todo lo que le ha dado a la Selección durante el periodo de la Eliminatoria.

"Desde los medios no se dedican sino a reprochar al técnico, porque no llama a tal o cuál jugador, por el simple hecho de que hace un gol en un partido o porque a ellos les gusta y han llegado a tratar de loco al estratega colombiano", concluyó el volante de marca istmeño.