Alcides de Los Ríos: "El "Tolo" es un gran entrenador"

"Si, creo que sí. Desde mi llegada al equipo del Suntracs, fue maravilloso, me recibieron muy bien y ya después en lo deportivo si me fue bien en el equipo, creo que si me hubieran dado para firmar por 3 años más lo hubiera firmado en su momento, fue uno de los mejores grupos en los que he estado y lastima por el Suntracs que ha desaparecido. Fue un gran equipo, de verdad un gran equipo. Muchos pensaron que mi nivel en segunda división iba a bajar pero en realidad no fue así. Mis mejores tiempos fueron en el Suntracs".