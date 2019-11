Harold Cummings actualmente está sin equipo y señaló que el club San José Earthquakes está muy complacido con el trabajo del colonense; "Ellos estaban contento con mi trabajo, me dijeron que tenía que esperar, ellos querían que yo continuara con el equipo, igual no me podían retener antes de eso porque me tienen que poner en el "Draft".

Cummings dejó claro que en el "Draft" lo pueden seleccionar Miami y Nashville, dos clubes de expansión que pueden picar de primero.

Luego de eso vendría otro "Draft": "La MLS te mete en otro "Draft" donde todos los equipos puedan elegir".