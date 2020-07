Tiger Woods retrasó su regreso a PGA por cautela ante coronavirus

El ex número uno del mundo, que no compite desde el torneo Genesis Invitational en Los Ángeles en febrero, perseguirá esta semana sumar su sexta victoria en el Memorial, evento organizado por Jack Nicklaus.

El circuito PGA se puso en marcha a mediados de junio tras tres meses de parón por la pandemia de coronavirus.

Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam, dijo este martes que contempló regresar antes pero prefirió aguardar a ver cómo se desarrollaban los primeros eventos.

"Simplemente sentí que era mejor quedarse en casa y estar a salvo", dijo Woods, de 44 años.

"Estoy acostumbrado a jugar con mucha gente a mi alrededor o a que mucha gente tenga un contacto directo conmigo, y eso no solo me pone en peligro a mí, sino también a mis amigos y a mi familia", argumentó. "Solo he estado en casa practicando y manteniendo la distancia social y estando lejos de mucha gente".

El Memorial iba a ser el primer torneo desde la reanudación de PGA en permitir un acceso limitado de aficionados en el campo de Muirfield Village, pero los organizadores renunciaron a estos planes por la expansión de la pandemia de COVID-19 a nivel local y nacional.

El lunes, los responsables del circuito confirmaron que el resto de la temporada 2019-2020 se llevará a cabo sin espectadores en los campos.

Woods arrancará la jornada del jueves junto al número uno del mundo, el norirlandés Rory McIlroy, y su compatriota Brooks Koepka sin la multitud habitual de aficionados que generalmente lo sigue en el recorrido.

"Será diferente, sin duda. Durante la mayor parte de mi carrera, casi todas las rondas de juego en las que he estado involucrado he tenido gente a mi alrededor, espectadores gritando, mucho movimiento dentro de la galería con cámaras y prensa", señaló.

Woods, que hasta ahora solo ha competido en tres torneos esta temporada, dijo que el largo descanso también le ha ayudado a mejorar sus problemas de espalda.