El keniano Eliud Kipchoge destroza el muro de las dos horas: 1h59:40

El maratoniano más rápido de la historia ha reventado el crono corriendo los 42.195 metros a una velocidad media más propia de un sprint, con una media de 17 segundos por cada 100 metros, 2 minutos 50 segundos por kilómetros.

🇬🇧 1954 Roger Bannister breaks the 4-minute mile🇺🇸 1969 Neil Armstrong walks on the moon 🇯🇲 2009 @UsainBolt runs 100m in 09.58🇰🇪 2019 @EliudKipchoge runs a sub two-hour marathon#INEOS159#NoHumanIsLimitedpic.twitter.com/HMXnxRohE3