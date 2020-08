El tenis en versión COVID-19 echa a andar en Palermo

Pese a que habitualmente es uno de los torneos de la categoría más modesta del tenis femenino, la prueba siciliana ha puesto fin a más de 150 días sin tenis profesional, ya que la propagación del COVID-19 había dejado a los aficionados sin torneos desde el 8 de marzo, aunque sí se habían jugado algunas exhibiciones.

Debido a las altas temperaturas, las primeras jugadoras no comenzaron sus partidos hasta las 16h00 locales (14h00 GMT).

Y contrariamente a lo visto durante el fin de semana en las clasificaciones, las dos primeras jugadoras que inauguraron el torneo, la croata Donna Vekic y la holandesa Arantza Rus, entraron a la cancha sin máscara de protección.

Sí guardaron, no obstante, una distancia física considerable, quedando cada una de ellas sobre la línea del cuadro del servicio, mientras escuchaban las consignas del juez de silla, que sí iba con un tapabocas, al igual que los entrenadores de ambas tenistas, ubicados en las primeras graderías.

Después de la victoria de Vekic, todas las instalaciones se desinfectan antes de que entren en la cancha las jugadoras siguientes, una de ellas la italiana Sara Errani, a quien el juez de silla le manda a buscar una mascarilla que se había olvidado.

Alrededor de la cancha de juego, sólo tres recogepelotas y otros tantos jueces de línea, unos a un lado de la pista y los otros enfrente.

En uno de los postes que aguantan la red, la organización ha colocado un frasco de gel hidroalcohólico, un sistema de protección presente en todos los pasillos del club de tenis siciliano.

En este 'nuevo tenis', cada jugadora debe ocuparse ahora de su propia toalla y al acabar el partido las dos jugadoras no se pueden saludar tocándose. Un 'toque' de raquetas por encima de la red es suficiente.

En las gradas sólo se permite 350 espectadores en una cancha que puede albergar a 1.500 y a todos los aficionados se les comprueba la temperatura a la entrada al recinto. Pese a que al comienzo de la jornada el uso de las mascarillas entre el público era raro, fue aumentando a medida que avanzaba el día.

