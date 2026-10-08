Banesco Panamá renueva su imagen y conserva su esencia

Banesco Panamá presenta una identidad renovada que refleja la evolución de la organización, su visión de futuro y la transformación de su propuesta de valor. El nuevo sistema visual actualiza el símbolo y conserva elementos vinculados con el legado, la innovación y el sentido humano de la marca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Banesco Panamá anunció la renovación de su identidad como parte de una evolución de alcance multinacional. La organización forma parte de Banesco Internacional, grupo con presencia en más de 14 países, y adopta una expresión común de marca que conserva la capacidad de adaptarse a las características de cada mercado.

En Panamá, esta evolución se integra a la estrategia de negocio y a un proceso de transformación que ya se refleja en productos, canales y nuevas formas de interacción con los clientes. Iniciativas como Pagos 2x3 a través de la Banca Digital, WhatsApp conversacional y próximas ofertas de valor en tarjetas forman parte de esta etapa.

“Esta renovación expresa la organización que somos hoy y la visión que tenemos sobre los próximos años. La marca debe reflejar la experiencia que ofrecemos y acompañar la evolución de nuestras capacidades, nuestros canales y nuestra propuesta de valor”, afirmó Alfonso Prieto CEO de Banesco Panamá

La nueva identidad fue presentada en Panamá el 7 de octubre ante autoridades, clientes, aliados estratégicos, colaboradores y representantes de los medios de comunicación. Su implementación será progresiva en canales digitales, sucursales, cajeros automáticos, tarjetas y otros puntos de contacto.

Nuevos aspectos de la imagen Banesco

El tradicional símbolo de Banesco evoluciona: sus tres formas se transforman en elipses que expresan movimiento y proyección. El verde representa la innovación; el azul la calidad y eficiencia; y el rojo el sentido humano.

La tecnología ocupa un papel relevante dentro de esta estrategia. Banesco Panamá incorpora herramientas de digitalización e inteligencia artificial para facilitar procesos y fortalecer el servicio, con una vocación humano-céntrica que mantiene la cercanía, la empatía y la confianza como principios esenciales.

El camino siempre has sido tú

La nueva identidad llega al mercado panameño bajo el concepto “El camino siempre has sido tú”, que reconoce a las personas como referencia central de la evolución de Banesco. La campaña acompañará la nueva expresión de marca y las novedades que el banco incorporará progresivamente a su propuesta de valor.

“Esta etapa se expresa en nuestra identidad, pero también en productos, funcionalidades, canales y experiencias. Queremos que la innovación se traduzca en soluciones útiles y que la tecnología fortalezca una relación que conserva la cercanía y el sentido humano”, señaló Vivian Prieto, vicepresidenta ejecutiva de Experiencia del Cliente, Omnicanalidad y Sostenibilidad de Banesco Panamá.

La historia detrás de la marca

Banesco inició su historia en Panamá en 2007, con la apertura simultánea de siete sucursales. Ese paso marcó el inicio de una trayectoria que ha fortalecido su presencia en el país y su relación con clientes, empresas y comunidades.

Hoy, la renovación de su identidad recoge ese recorrido y proyecta a la organización hacia una nueva etapa, con la innovación, la confianza, la eficiencia y el sentido humano como principios de su relación con el mercado.