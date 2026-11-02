DHL Express Panamá impulsa la inclusión al integrarse a la red global Hidden Disabilities Sunflower

La empresa ha implementado un programa de sensibilización y capacitación para apoyar a personas con discapacidades no visibles en sus operaciones y servicios.

Ciudad de Panamá, Panamá/DHL Express Panamá anunció su incorporación oficial a Hidden Disabilities Sunflower (HD Sunflower), una iniciativa internacional que promueve el reconocimiento y la inclusión de las personas con discapacidades no visibles, reforzando su compromiso con una atención más empática y accesible para colaboradores, clientes y visitantes.

Con esta adhesión, la compañía pasa a formar parte de una red global de organizaciones que utilizan el símbolo del girasol para identificar, de manera voluntaria, a personas que podrían requerir mayor tiempo, comprensión o apoyo durante su experiencia en espacios públicos o de servicio. Entre las condiciones que pueden no ser evidentes se encuentran el autismo, la ansiedad, el dolor crónico, la demencia y la hipersensibilidad sensorial, entre otras.

Sandra Miro, Gerente General de DHL Express Panamá, destacó que esta alianza representa un paso importante dentro de la estrategia de inclusión de la empresa.

“Unirnos a HD Sunflower refleja nuestro compromiso con el respeto y la empatía hacia los retos que enfrentan las personas, incluso cuando no son visibles. Estamos orgullosos de formar parte de este movimiento global y de inspirar a otras empresas a sumarse a esta iniciativa”, expresó.

Como parte de su implementación, DHL Express Panamá desarrolló un plan integral de sensibilización que incluyó la capacitación de su personal, la distribución gratuita de cordones HD Sunflower para colaboradores que deseen utilizarlos, así como la incorporación de señalización y materiales informativos en sus instalaciones para fortalecer la visibilidad de la iniciativa.

Por su parte, Estela Pichel, Gerente Senior de Recursos Humanos de DHL Panamá, señaló que la colaboración permitirá ampliar el alcance del movimiento y fortalecer la cultura de inclusión en nuevos espacios de atención y servicio.

“La alianza con DHL permitirá impulsar la sensibilización y la formación sobre las discapacidades no visibles, garantizando que más personas reciban un trato inclusivo, respetuoso y comprensivo”, indicó.

DHL Express Panamá también anunció que ya ha capacitado a mas del 80% de colaboradores con el propósito y alcance de Hidden Disabilities Sunflower, consolidando una cultura organizacional basada en la empatía y la accesibilidad.

Con esta incorporación, la empresa reafirma que la inclusión va más allá de la infraestructura física y apuesta por crear experiencias donde todas las personas, independientemente de que su condición sea visible o no, puedan sentirse comprendidas, respetadas y apoyadas.