Grupo Silaba y Budget Rent a Car de Panamá refuerzan su alianza corporativa con la entrega de una nueva flota Kia

Ciudad de Panamá, Panamá/Grupo Silaba, empresa líder con 35 años de trayectoria en el sector automotriz panameño, refuerza su alianza de más de 15 años con Budget Rent a Car de Panamá mediante la entrega de una nueva flota de vehículos Kia, ampliando su oferta con una variedad de sedanes y SUVs pensados para atender las necesidades del mercado.

Esta entrega es, ante todo, una señal clara de crecimiento. Budget Rent a Car de Panamá apuesta por ampliar su flota con vehículos que ofrecen una propuesta de valor que combina diseño, tecnología y eficiencia, elevando la experiencia del usuario desde el primer kilómetro. Un diferenciador clave para una arrendadora que entiende que cada cliente merece una experiencia superior desde el momento en que toma el volante.

Kia, marca líder en Panamá, es garantía de confiabilidad, eficiencia y valor. Su creciente presencia en el segmento de flotas corporativas es la respuesta directa a los altos estándares que demandan los consumidores.

“Para nosotros, esta entrega refleja nuestro compromiso con el crecimiento de nuestros aliados. Es el resultado de una relación sólida de más de 15 años que hemos construido juntos con Budget Rent a Car de Panamá, y que nos impulsa a seguir fortaleciendo alianzas a largo plazo.”, afirmó Michelle Despaigne, Gerente de Ventas Corporativas de Grupo Silaba.

Esta alianza demuestra que cuando las empresas comparten visión y compromiso, los resultados generan valor para todas las partes e impulsan el desarrollo de la industria automotriz en Panamá.