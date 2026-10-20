JETOUR y Discovery Channel exploran el Darién a bordo del nuevo T2 4x4 Híbrido Enchufable

La alianza reúne al explorador británico Ed Stafford y a JETOUR en una expedición por la conservación del Águila Arpía, poniendo a prueba el nuevo T2 4x4 Híbrido Enchufable en uno de los territorios más desafiantes de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/JETOUR presenta un nuevo capítulo de “Descubre Panamá”, esta vez con especial protagonismo de su alianza con Discovery Channel, marca reconocida internacionalmente por sus contenidos de aventura, exploración y naturaleza. Ambas comparten una pasión: descubrir territorios extraordinarios y acercar al público a las maravillas del mundo natural.

Esta colaboración cobra vida con la participación de Ed Stafford, reconocido explorador británico, aliado de JETOUR y figura de producciones televisivas de Discovery Channel. Sus experiencias de supervivencia extrema aportan una perspectiva única a una aventura donde la tecnología automotriz se enfrenta a desafíos reales, lejos de las rutas convencionales.

El escenario elegido fue Darién, uno de los territorios más biodiversos y exigentes del país. La expedición recorrió aproximadamente siete horas y treinta minutos desde la Ciudad de Panamá hasta la remota Reserva Ecológica Ceiba, adentrándose en caminos de difícil acceso y paisajes de extraordinaria riqueza natural.

Al volante del nuevo JETOUR T2 4x4 Híbrido Enchufable, Stafford enfrentó diferentes condiciones del terreno: piedras, cruces de ríos, lodo, barro y pasto. Durante el recorrido puso a prueba su sistema 4x4, tecnología híbrida enchufable, potencia de 600 HP y diferentes modos de conducción inteligente. La experiencia permitió mostrar las capacidades del vehículo en un entorno auténtico de exploración.

Pero el desafío tenía un propósito que trascendía la conducción. El objetivo principal era encontrar en su hábitat natural al Águila Arpía, ave nacional de Panamá y una de las especies más emblemáticas de los bosques tropicales. Tras el exigente trayecto, los participantes lograron avistar a Laura, la última águila juvenil registrada este año en la zona.

Una aventura que inspira a proteger

Junto a Ed Stafford participaron Arian Abadi, embajador de JETOUR Panamá, y la bióloga y guía panameña Natalia Sarco. Su conocimiento sobre la biodiversidad del Darién permitió destacar la importancia de conservar los bosques que sostienen la vida del Águila Arpía y de numerosas especies de la región.

La alianza entre JETOUR y Discovery Channel aporta una dimensión especial a “Descubre Panamá”: conecta la experiencia de un explorador reconocido mundialmente con una historia local de aventura y conservación. Así, el recorrido no solo demuestra las capacidades del T2 4x4 Híbrido Enchufable, sino que invita a descubrir el país con una mirada más consciente.

Con esta expedición, JETOUR reafirma que disfrutar el viaje también significa valorar los destinos que encontramos en el camino. La colaboración con Discovery Channel refuerza ese mensaje: explorar nuevos horizontes puede ser una oportunidad para conocer, respetar y proteger los tesoros naturales de Panamá.

En esta entrega, el espíritu de descubrimiento que identifica a Discovery Channel se integra con la propuesta de movilidad de JETOUR, sin perder de vista el valor del entorno natural. Cada etapa del trayecto recuerda que la aventura adquiere mayor significado cuando también despierta curiosidad por la biodiversidad y compromiso con su conservación. Siempre.