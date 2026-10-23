Pagos digitales ganan terreno en la experiencia de compra en Panamá

De acuerdo con el estudio de inclusión financiera de Mastercard, el 81% de los consumidores panameños ya utiliza soluciones fintech o digitales, una cifra cercana al 87% que utiliza la banca tradicional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se ha consolidado como uno de los destinos destacados para el turismo de compras, impulsado por su ubicación estratégica, conectividad, variedad de centros comerciales y precios competitivos, de acuerdo con PROMTUR Panamá. Miles de turistas eligen el país por su oferta comercial, en la que categorías como moda, tecnología y electrodomésticos se encuentran entre las más demandadas.

Este escenario, que reúne a consumidores locales y visitantes alrededor de una amplia oferta comercial, también pone el foco en cómo las personas realizan sus compras. La practicidad, seguridad y facilidad de pago forman parte de una experiencia cada vez más conectada, en un mercado en el que los medios digitales ya tienen una presencia relevante en la vida cotidiana.

De acuerdo con el estudio de inclusión financiera de Mastercard, el 81% de los consumidores panameños ya utiliza soluciones fintech o digitales, una cifra cercana al 87% que utiliza la banca tradicional. Además, el 87% confía en que los pagos digitales protegen su dinero y sus datos, reflejando la confianza que han alcanzado estas alternativas en el país.

La conveniencia también desempeña un papel relevante. Entre quienes utilizan opciones digitales, el 68% destaca el ahorro de tiempo, mientras que un 55% valora la rapidez y eficiencia de las transacciones y un 40% la sensación de seguridad.

Esta evolución se refleja igualmente en el uso del débito para actividades cotidianas. El débito ya acompaña diferentes momentos de consumo en Panamá, desde las compras de supermercado hasta las visitas a restaurantes y las compras en línea.

“Los consumidores buscan experiencias que respondan a sus necesidades, pero también quieren realizarlas de una manera práctica y segura. Desde Mastercard trabajamos para que los pagos digitales acompañen esa evolución, ofreciendo una experiencia sencilla y brindando a las personas mayor control y confianza al momento de realizar sus compras”, señaló Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard en Panamá.

A pesar de estos avances, todavía existe espacio para seguir ampliando el ecosistema de aceptación. El 90% de los consumidores panameños quisiera que más comercios aceptaran pagos digitales y el 89% desea tener mayor acceso a estas opciones en su día a día, reforzando la oportunidad de continuar ampliando la aceptación en el país.

Cada compra puede abrir la puerta a más

En este escenario surge Puertas, la campaña regional de Mastercard que invita a descubrir el valor que puede existir más allá de una transacción. La iniciativa conecta compras cotidianas con beneficios y experiencias relevantes para los tarjetahabientes.

A través de esta campaña, Mastercard pone el foco en cuatro atributos de los pagos digitales: seguridad, mediante tecnologías que ayudan a prevenir el fraude; control, al facilitar el seguimiento de los gastos; simplicidad, al permitir comprar en entornos físicos y digitales; y acceso a beneficios, a través de promociones, descuentos y experiencias en comercios aliados.

En un país que continúa fortaleciendo su atractivo como destino de compras, avanzar hacia una mayor aceptación de los pagos digitales representa una oportunidad para reducir las brechas de aceptación, acompañar la evolución de los hábitos de consumo y ofrecer experiencias de compra más simples, seguras y conectadas, tanto para los panameños como para quienes visitan el país.

Para consultar más información y beneficios, accede a priceless.com