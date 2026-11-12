Panamá vs. Curazao, Cuartos de Liga de Naciones: líneas y pronósticos de Betcris, sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional

El primer enfrentamiento se jugará este jueves 12 de noviembre a las 7:00 p.m. en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. Mientras que la vuelta será el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Selección de Panamá abre la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao. Betcris.pa ofrece atractivas opciones de apuestas para pronosticar estos partidos.

El primer enfrentamiento se jugará este jueves 12 de noviembre a las 7:00 p.m. en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. Mientras que la vuelta será el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá. Ambos partidos se podrán pronosticar en Betcris. Está en juego un lugar en las semifinales y un cupo para el torneo de Oro 2027.

¿Por qué deberías usar el Same Game Parlay en tus pronósticos y jugadas?

El Same Game Parlay (SGP) permite combinar varias selecciones de un mismo partido en una sola jugada, como el resultado final, la cantidad de goles o el rendimiento de un jugador. Así, se puede armar una apuesta con base en una lectura del juego más completa, en lugar de limitarse a una sola predicción.

Además, al unir varias selecciones, la ganancia potencial para el usuario aumenta y cada detalle del partido cobra importancia. Para que la jugada resulte ganadora, todas las selecciones deben cumplirse.

Línea recomendada

Por cada US$10, gana: US$54*

Curazao vs. Panamá

Resultado: Gana Panamá

Ambos marcan: Sí

Total de goles par o impar: Impar

*Líneas sujetas a cambio sin previo aviso. Ganancia refleja el monto apostado.

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