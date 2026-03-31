Pasantías en Panamá: oportunidades a un “toque” en Konzerta

Según el estudio “Primer Empleo” desarrollado por Konzerta, el portal de empleos líder de Panamá, el 58% de los talentos panameños estaba aún estudiando cuando tuvo la oportunidad de conseguir un empleo por primera vez.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las pasantías laborales se posicionan como la forma ideal que permiten a los jóvenes adquirir experiencia práctica, desarrollar habilidades profesionales y facilitar su inserción en el mercado de trabajo, convirtiéndose en un puente entre la formación académica y el empleo real. Si estás en la búsqueda de tu próxima práctica profesional, Konzerta te presente el top de las empresas que están buscando pasantes en este momento.

Según el estudio “Primer Empleo” desarrollado por Konzerta, el portal de empleos líder de Panamá, el 58% de los talentos panameños estaba aún estudiando cuando tuvo la oportunidad de conseguir un empleo por primera vez. De hecho, el 74% de los talentos inició su primer trabajo en relación de dependencia, es decir como asalariado en una empresa privada, el 20% inició en un empleo informal, y el 6% como freelance.

“La forma de buscar trabajo ha evolucionado. Hoy, desde la Web o App de Konzerta, los jóvenes pueden postularse y enviar su hoja de vida al instante a las mejores empresas del país, hacer tap con el celular se convierte en ese ´toque´ que lo puede cambiar todo”, expresó Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta en Jobint.

Principales beneficios de las pasantías laborales:

Experiencia práctica: los estudiantes aplican lo aprendido en la universidad en situaciones reales de trabajo.

Inserción laboral: facilitan el primer contacto con las empresas y brindan la posibilidad de conseguir empleo formal.

Desarrollo de habilidades: se fortalecen competencias en habilidades blandas.

Networking: permiten construir relaciones profesionales.

Conocimiento del sector: los jóvenes entienden mejor cómo funciona la industria en la que desean trabajar.

Konzerta presenta una selección de 10 pasantías en diferentes sectores, para los jóvenes que buscan crecer y poner en práctica sus conocimientos.

Top 10 de Pasantías:

Además, Konzerta tiene disponible en la sección Jóvenes profesionales más de 900 ofertas laborales a las que pueden aplicar todos aquellos talentos que buscan su primera experiencia laboral.