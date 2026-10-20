St. Georges Bank presenta Cuenta Premia Pro, su nueva apuesta por la banca digital
Contenido Patrocinado
Los usuarios pueden afiliarse a Yappy, realizar transferencias, utilizar Apple Pay, Google Pay y Garmin Pay, y gestionar pagos desde su dispositivo móvil.
Ciudad de Panamá, Panamá/St. Georges Bank lanza Cuenta Premia Pro, una cuenta de ahorro 100% digital diseñada para ofrecer una experiencia bancaria más ágil, flexible y conveniente. Disponible a través de la App SGB Móvil, permite abrir una cuenta sin monto mínimo y sin visitar una sucursal.
Entre sus principales beneficios destacan una tasa de interés de hasta 3.75% anual, una Visa Débito Digital disponible desde la apertura para compras en línea y acceso a herramientas de pago modernas.
Los usuarios pueden afiliarse a Yappy, realizar transferencias, utilizar Apple Pay, Google Pay y Garmin Pay, y gestionar pagos desde su dispositivo móvil.
Además, los clientes existentes pueden migrarse a Cuenta Premia Pro directamente desde la aplicación. Con este lanzamiento, St. Georges Bank refuerza su compromiso con la innovación, ofreciendo una solución que combina tecnología, seguridad y beneficios para brindar una experiencia bancaria más accesible y eficiente.