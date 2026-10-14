La participante compartió una presentación grupal con sus invitados durante la semifinal de Tu Cara Me Suena.

Yamilka Pitre llegó acompañada de Timodeh y Anubi Kiss para interpretar un mix de RDX en la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

La propuesta reunió a la participante y sus invitados en un reto compartido. La coordinación y la identidad del grupo formaban parte del trabajo para llevar esta transformación a la novena gala.