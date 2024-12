Las 10 muertes que conmovieron al mundo del entretenimiento en 2024

The Hollywood Reporter recopiló las pérdidas más significativas de este año, destacando el impacto de estos artistas cuyas contribuciones dejaron una huella imborrable en la cultura global.

Maggie Smith (28 de diciembre de 1934 – 27 de septiembre de 2024)

La actriz británica, con una carrera de más de seis décadas, falleció a los 89 años dejando un legado icónico. Con dos premios Oscar por The Prime of Miss Jean Brodie (1969) y California Suite (1978), además de su inolvidable interpretación de Violet Crawley en Downton Abbey, Smith brilló tanto en cine como en teatro. Fue reconocida como Dama del Imperio Británico y recibió un Tony y múltiples Emmy, consolidándose como un símbolo del talento británico.

James Earl Jones (17 de enero de 1931 – 9 de septiembre de 2024)

La voz legendaria detrás de Darth Vader y Mufasa nos dejó este año a los 93 años. James Earl Jones superó una infancia marcada por la tartamudez para convertirse en uno de los actores más influyentes de la historia. Con un Oscar honorario, dos premios Tony y dos Emmy, su carrera incluyó papeles destacados en La gran esperanza blanca y en producciones teatrales como Fences. Su distintiva voz y su impacto cultural quedarán grabados para siempre.

Carl Weathers (14 de enero de 1948 – 1 de febrero de 2024)

Recordado por su papel como Apollo Creed en las películas de Rocky, falleció a los 76 años. Exjugador de la NFL, Weathers destacó en clásicos como Predator y en series como The Mandalorian, donde recibió una nominación al Emmy. Su carisma y versatilidad lo convirtieron en una figura querida tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Donald Sutherland (17 de julio de 1935 – 20 de junio de 2024)

El legendario actor canadiense falleció a los 88 años. Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, dejó su huella en películas como MASH, Los juegos del hambre y Klute. Aunque nunca ganó un Oscar competitivo, la Academia reconoció su contribución al cine con un Oscar honorario en 2017. Su habilidad para interpretar personajes complejos y memorables lo convirtió en uno de los grandes del cine.

Shannen Doherty (12 de abril de 1971 – 13 de julio de 2024)

La actriz falleció a los 53 años tras una valiente lucha contra el cáncer de mama. Recordada por sus papeles en Beverly Hills, 90210 y Charmed, Doherty enfrentó su enfermedad con fortaleza, convirtiéndose en una inspiración para muchos. Su carrera también incluyó clásicos como Heathers y La pequeña casa en la pradera.

O.J. Simpson (9 de julio de 1947 – 10 de abril de 2024)

La exestrella de la NFL y figura mediática murió a los 76 años tras una batalla contra el cáncer. Aunque su talento en el deporte lo llevó al Salón de la Fama, su vida quedó marcada por el “juicio del siglo” y una vida personal llena de controversias. Su impacto cultural, tanto por su carrera como por su infame historia, sigue siendo objeto de debate y análisis.

Jon Landau (23 de julio de 1960 – 5 de julio de 2024)

El productor visionario detrás de Titanic y Avatar falleció a los 63 años tras una lucha contra el cáncer. Su trabajo junto a James Cameron redefinió el cine contemporáneo, logrando algunos de los mayores éxitos de taquilla de la historia. Landau también desempeñó un papel crucial en producciones como Cariño, encogí a los niños y Mentiras verdaderas, dejando un legado monumental en Hollywood.

Gena Rowlands (19 de junio de 1930 – 10 de noviembre de 2024)

La pionera del cine independiente falleció a los 94 años. Como musa y colaboradora de John Cassavetes, revolucionó el cine con actuaciones intensas en Una mujer bajo la influencia y Gloria. Su talento la llevó a ganar un Oscar honorario en 2015, y su presencia en clásicos como The Notebook sigue siendo recordada como un ejemplo de profundidad actoral.

Liam Payne (29 de agosto de 1993 – 16 de octubre de 2024)

La trágica muerte del exintegrante de One Direction conmocionó al mundo. Falleció a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, en un incidente que continúa siendo investigado. Payne fue parte de uno de los fenómenos musicales más grandes de la historia y, aunque su carrera en solitario tuvo altibajos, su influencia en la música pop es innegable.

Quincy Jones (14 de marzo de 1933 – 12 de diciembre de 2024)

Uno de los mayores visionarios de la música falleció a los 91 años. Productor de álbumes como Thriller de Michael Jackson, creador de éxitos como “We Are the World” y compositor de bandas sonoras como In the Heat of the Night, Jones dejó una marca imborrable en la música, el cine y la televisión. Con 28 premios Grammy y una carrera que rompió barreras, su legado es incalculable.