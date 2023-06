¿Fue un accidente? Laura Bozzo alarma a fans al aparecer con golpes en el rostro

Laura Bozzo conocida por su icónica frase "¡que pase el desgraciado!" encendió las alarmas entre sus seguidores al hacer una preocupante publicación de una foto donde aparece con el rostro golpeado.

A través de su cuenta de Twitter, la famosa conductora de televisión informó el motivo por el que no ha grabado su programa. "Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí", escribió junto a una imagen de su rostro.

"Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida", agregó.

Muchos de seguidores le enviaron mensajes de apoyo, incluso, hubo algunos que le dieron teléfonos y contactos de especialistas para que la ayuden con su salud mental, sin embargo, dijo que ya tiene a su médico. "Mil gracias, tengo a mi psiquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible. Bendiciones", respondió 'La Abogada de los Pobres', como se hace llamar.

Laura aclaró que todo se trató de un accidente y explicó que había mantenido su situación en privado hasta el momento, y además de decir que sufre de depresión y ansiedad, dio a entender que es debido a su salud mental que ha tenido varios problemas.

También hubo quienes le sugirieron "pensar en el retiro", pero Laura Bozzo se negó. "Jamás. Moriré haciendo lo que amo que esto no tiene nada que ver, no estoy cansada. Odio las vacaciones, sufro de depresión, punto" concluyó.

Sin embargo, horas después la famosa eliminó la publicación, aunque algunos fans lograron rescatarla y compartirla en redes sociales.

Laura Bozzo ya tiene 71 años de edad y aún continúa con varios proyectos en la televisión mexicana, e incluso hace unas semanas debutó como DJ.