Actor de la serie “Yellowstone” bajado de un avión por rechazar sentarse junto a pasajero con mascarilla

El actor Forrie J. Smith, conocido por su papel de Lloyd Pierce en la serie Yellowstone denunció que lo expulsaron de un vuelo por negarse a sentarse junto a un pasajero que portaba una mascarilla. Smith publicó un video en su cuenta de Instagram explicando el supuesto incidente.

“Me acaban de echar de un avión en... Houston, Texas, porque les dije que no me sentía cómodo sentándome al lado de alguien con una mascarilla”, dijo, a lo que agregó: “Sí, estuve bebiendo, pero no estoy ebrio”.

El actor fue objeto de críticas en las redes sociales, donde usuarios cuestionaron su incomodidad hacia las personas con mascarillas, especialmente considerando la pandemia de COVID-19 y las necesidades de pacientes inmunocomprometidos.

En esa misma línea, la estrella de televisión expresó su disgusto por ser retirado del avión en evidente estado de ebriedad y reclamó a sus seguidores la inacción que la mayoría tiene ante estas situaciones. “Ustedes no se levantan y le dicen a todo el mundo la mierda que es esto”, concluyó con enojo.

Forrie J. Smith es uno de los actores de Hollywood que, desde el inicio de la pandemia, mostró una postura radical antivacunas. Incluso, rechazó asistir a los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) en 2022 por no estar inoculado contra el nuevo coronavirus. En un video, desde entonces eliminado, manifestó:

“No estoy vacunado, no me vacunaré. No he sido vacunado desde que era un niño pequeño. No vacuno a mis perros, no vacuno a mis caballos. Nunca he tenido una vacuna contra la gripe. Nunca lo haré. Creo que comprometen tus inmunidades... Son solo mis creencias. Simplemente no creo en eso”.

En ese entonces, su acto de compartir públicamente esta postura frente a la inmunización de la población norteamericana provocó la división en las opiniones públicas respecto al uso de mascarillas y la vacunación en medio de la propagación de COVID-19. Se recuerda que, solo entre 2020 y 2022, se reportaron más de un millón de muertes a causa del virus y cerca de 90 millones de contagiados que, en muchos casos, requirieron ser hospitalizados para controlar cuadros críticos de salud.