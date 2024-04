Arrancó el primer Mercurio Retrógrado de 2024 ¿Qué signos zodiacales se verán afectados?

Para los que creen en la astrología, Mercurio Retrógrado se ha vuelto uno de los tránsitos planetarios más temidos del año. Quiénes han estudiado los signos zodiacales aseguran que al entrar en este periodo de retrogradación es inevitable experimentar cambios en nuestras energías y especialmente en nuestros estados de ánimo. El planeta más cercano al Sol iniciará su aparente retroceso el 1 de abril y se prolongará por tres semanas y media, hasta el jueves 25 de abril. En su trayectoria dará marcha atrás del grado 27 al grado 15 del signo de Aries. Pero, además de Aries, ¿cuáles serán los signos que se verán más afectados por este movimiento?

Además de ser el astro más pequeño del sistema solar, Mercurio también es un planeta personal, por lo que su energía influye directamente en los individuos. Se lo asocia con la comunicación, los viajes, la tecnología y el razonamiento de las personas, como así también su forma de llevar toda esa información al exterior.

“Cuando Mercurio está en retrógrado en el signo de Aries, significa que hasta las más básicas formas de comunicación se verán interrumpidas. Mercurio es el planeta de la comunicación y rige muchas de las situaciones del día a día", señala la reconocida astróloga Inbaal Honigman, a la revista Hola.

¿Qué signos se verán afectados?

A pesar de que todos los signos podrán sentir el efecto, Aries será el que reciba en mayor proporción esta energía. Conocido por su forma directa de hablar, los nacidos bajo este signo deberán ser más precavidos con sus palabras para evitar cualquier situación de la que después se arrepientan. Inbaal agrega, “los nacidos bajo el signo de la cabra sentirán la energía más fuertemente. Aries es un signo de fuego directo y valiente, el cual no teme tomar grandes decisiones.

"Mantén la calma y adopta una actitud constructiva ante los desafíos. Aprovecha este periodo para identificar las fuentes de discordia y encontrar soluciones duraderas”, asegura la experta". — Mayia Alleaume experta en bienestar holístico para la revista Vogue México

Géminis también sentirá el impacto al ser regido por Mercurio y un signo mutable como Virgo. Los nacidos bajo este signo viven comunicando y no pueden tolerar un teléfono sin pila o quedarse fuera de sus cuentas de redes sociales.

Piscis, el opuesto a Virgo, y Sagitario, el opuesto a Géminis, también sentirán los efectos de este evento astrológico. Ambos son increíblemente sociales, por lo que esta retrogradación podría traer de vuelta a personas del pasado, lo que puede resultar algo estresante”.

Para los nacidos en Escorpio es posible que tengan una tendencia a la irascibilidad y deban cuidar la manera en la cual reaccionan a los conflictos o a las conversaciones importantes; mientras que para los Capricornio, al ser un signo de Tierra es recomendable que no se tome las cosas de manera personal durante este tiempo, puesto que la impulsividad verbal estará presente más que nunca.

Efectos del eclipse solar

No obstante, abril no solo nos sorprende con Mercurio Retrógrada, sino además con el eclipse solar que se dará el próximo 8 de abril que marcará el inicio de un período de intensas energías cósmicas que afectarán a todos los signos del zodíaco de manera única y profunda. Bajo este contexto, es fundamental prestar especial atención a los momentos de cierre que puedan darse con personas del pasado durante el eclipse total solar. “En cuanto a las nuevas relaciones amorosas, las estrellas no estarán totalmente alineadas, por lo que es mejor evitar salir con alguien nuevo -a menos que quieras entrar a una relación complicada y caótica.

¿Cuántos Mercurio Retrógrado habrá en 2024?

Como hemos visto, el primer Mercurio Retrógrado arrancó este 1 de abril en el signo de Aries y durará hasta el 25 de abril. El segundo período retrógrado tendrá lugar del 5 al 28 de agosto de 2024 en los signos de Virgo y Leo, y el último del año será a partir del 26 de noviembre al 15 de diciembre en Sagitario, de acuerdo al calendario astrológico 2024.

