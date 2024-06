¡Aterrador! Montaña rusa se daña y deja atrapadas a 28 personas suspendidas de cabeza en el aire

En el parque de diversiones de Oaks Amusement Park, en Portland, Oregón, veintiocho personas se subieron al AtmosFear, en el que pensaron que la adrenalina que experimentarían estaba lejos de parecerse a la sensación de sentirse al borde de la muerte.

Sucedió el pasado 15 de junio cuando en una jornada habitual, el elemento cargó a sus pasajeros para hacerlos vivir una aventura inolvidable. Sin embargo, de repente se atoró y dejó a sus ocupantes colgados boca abajo desde una gran altura.

“Estaba en la fila para el juego Spider cuando mis amigos me dijeron que querían subir al AtmosFear, pero no quise ir con ellos y me quedé en la fila para el Spider. Cuando terminó la atracción fui a rellenar mi bebida y entonces vi el AtmosFear atascado boca abajo, después me enteré de que mis amigos estaban allá arriba atrapados”, dijo uno de los asistentes al parque de diversiones a la prensa local.

Los encargados del parque al no lograr regresar a su estado la atracción mecánica llamaron al 911 y las autoridades llegaron 10 minutos después junto con los bomberos, quienes con sus ingenieros lograron mover el aparato y maniobrarlo para ayudar a bajar a los afectados.

Oaks Park manifestó su agradecimiento con las personas que estuvieron atrapadas por aguardar con la calma necesaria para no entrar el pánico y también a las autoridades que maniobraron la atracción para bajar de ella a todos los pasajeros sin lesión alguna: “Sobre todo, estamos agradecidos de que los pasajeros estén a salvo y con sus familias”.

El parque de diversiones Oaks Park se fundó en mayo de 1905 y actualmente es uno de los más antiguos de Estados Unidos. Tiene 44 acres (178062 m2) y aproximadamente 24 atracciones.