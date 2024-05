Ben Affleck y Jennifer López al borde del divorcio: 'Él ya no vive en la mansión que compraron juntos'

Después de un reencuentro que tardó 20 años en darse, el idilio entre Jennifer López y Ben Affleck parecía demostrarle al mundo que el tiempo solo había conseguido “encapsular” aquel amor que por azares de la vida no se pudo concretar a principios del 2000. Cuando ambos volvieron a coincidir en 2022, se prometieron hacer funcionar la relación y no cometer los errores que en el pasado los había separado. Sin embargo, a menos de dos años desde que se casaron en una ceremonia íntima realizada en Los Ángeles, todo parece indicar que la pareja podría estar viviendo el capítulo final de una relación que más allá del amor, siempre fue accidentada.

De acuerdo con información revelada por el medio In Touch, Ben Affleck se habría mudado de la casa que compartía con Jennifer López y estarían en proceso de tramitar el divorcio. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, afirmó una fuente ligada al entorno del actor.

La noticia de que Affleck y López ya no estarían viviendo tomó fuerza luego que el actor fuera fotografiado saliendo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, donde se estaría quedando sin ella. Sin embargo, los rumores que apuntaban a una crisis matrimonial comenzaron a intensificarse cuando los seguidores de la pareja notaron que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas.

Una de las más llamativas fue la ausencia de Affleck en la Met Gala 2024 pese de tener un importante cargo como copresentador del evento. Ben no acompañó a su esposa, y en cambio vimos a la cantante y actriz desfilar sola por la alfombra roja de la gala, de la que también fue anfitriona. La excusa oficial de Ben fue su compromiso con la filmación de “The Accountant 2″, pero la fuente de In Touch sostiene que la verdadera razón de su ausencia es el deterioro de su relación.

“Ben ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos... ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, aseguró la fuente.

Según indicó el medio, uno de los principales problemas que mantuvo la pareja a lo largo de estos años fue cómo cada uno de ellos trató su relación con los medios. La cantante era más permisiva a la hora de exponerse ante la prensa, mientras que él siempre intentó esquivarlo.

Esto quedó en evidencia en el documental de JLo “The Greatest Love Story Never Told”, donde la estrella admitió: “Al volver a estar juntos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con el capitán de un barco y dijeras: ‘bueno, no quiero el agua’. Estamos tratando de aprender a llegar a acuerdos”, explicó, dando a entender de que había varios temas en los que discrepaban. Asimismo, añadió: “No creo que Ben se sienta muy cómodo conmigo haciendo esto, pero no quiere detenerme”.

Por último, la fuente señaló: “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar (...) Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas más importantes que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”.

La pareja no ha sido fotografiada públicamente en 47 días en medio de rumores de tensión en su relación, según reporta la revista People. La última vez que fueron fotografiados juntos fue el 30 de marzo mientras caminaban agarrados de la mano en Nueva York.

