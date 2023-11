Las Cabbage Patch Kids y el Corn Popper de Fisher Price entran al Salón de la Fama de los Juguetes

Las muñecas Cabbage Patch Kids y el Corn Popper de Fisher-Price fueron dos de los juguetes más icónicos de los años 80 y 90 con los que miles de niños millenials alrededor del mundo crecieron y que hoy, cuatro décadas después siguen siendo tan populares como el primer día que salieron al mercado. Pues bien, esa popularidad empujada por los fanáticos finalmente los llevó a ser electos para formar parte de la clase 2023 del Salón de la Fama de los Juguetes junto a las tarjetas de béisbol y las pistolas de espuma NERF.

El popper de Fisher-Price, una especie de andadera para empujar que anima a los bebés a caminar, fue elegido por los fans en el 25º aniversario del Salón de la Fama del Juguete votando por uno de los cinco juguetes que habían llegado a la final más de una vez pero que no habían logrado ser electos. El resto de los llamados "Cinco olvidados" incluían My Little Pony, los dispensadores PEZ, Transformers y a Ken, que pese a tener un gran año aupado por la exitosa película de Barbie no logró obtener los votos suficientes para treparse al podio.

Las famosas pistolas de aire de NERF, las tarjetas de béisbol y las muñecas Cabbage Patch Kids fueron los juguetes más votados entre 12 finalistas.

"Estos cuatro dignos miembros representan una gran combinación de tipos de juego para personas de todas las edades", dijo en un comunicado Christopher Bensch, vicepresidente de colecciones y curador en jefe del museo.

Los ganadores están en exhibición permanente en el Salón Nacional de la Fama del Juguete, que se encuentra dentro del Museo Nacional del Juego Strong en Rochester, Nueva York. Desde 1998, se han incluido docenas de juguetes, incluidos algunos tan humildes como la caja de cartón, tan antiguos como el ajedrez y tan influyentes en la cultura pop como la muñeca Barbie.

Los miembros que ingresaron el año pasado fueron la peonza, las figuras de acción de Masters of the Universe y el Lite-Brite. Mientras que los finalistas de este año que se quedaron en la orilla fueron: Battleship, bingo, Bop It, libros Choose Your Own Adventure, Connect 4, Little Tykes Cozy Coupe, slime y Teenage Mutant Ninja Turtles.

Los fanáticos de las pistolas NERF estaban realmente sorprendidos de que a este juguete le haya tomado tanto tiempo llegar al Salón de la Fama, tomando en cuenta que NERF ostenta el Récord mundial Guinness por la pelea con pistolas de juguete más grande de la historia, con 2,289 personas en marzo de 2016. La franquicia NERF fue finalista para el premio Toy Salón de la Fama en 2022 pero fue derrotado por He-Man, Lite-Brite, y the Spinning Top.

En cuanto a las Cabbage Patch Kids, las muñecas ascienden al trono inmortal justo a pocos días del esperado estreno de la película "Bebés de mil millones de dólares". El documental de la historia real de Cabbage Patch Kids, cuenta con la producción ejecutiva y la narración de Neil Patrick Harris y se estrenará el próximo 24 de noviembre.

El documental sigue la moda en torno a las muñecas, estrenadas originalmente en 1979. El mundo de los juguetes cambió para siempre a partir de entonces, y cada fabricante de juguetes ansiaba un juguete “digno” que pudiera compararse con los Cabbage Patch Kids. Estos muñecos de peluche con caras grumosas allanaron el camino para otras modas de juguetes como Gorro Bebés, Hazme cosquillas, Elmo y Furbie.

*Con información de AP y www.es.gizmodo.com*