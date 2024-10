¡Las canas son el nuevo rubio! Cómo el cabello plateado se ha convertido en referencia de estilo

La tendencia Ice Blonde ha tomado mucha fuerza en el mundo de la moda, convirtiendo las cañas y los tonos plateados en un símbolo de estilo moderno y sofisticado. El "Ice Blonde" es un rubio frío y pálido que emula los tonos helados y blancos. A diferencia de los rubios cálidos, este tono tiene un matiz plateado o grisáceo, lo que lo hace ideal para personas que buscan un look vanguardista y de alto impacto.

¿Por qué las canas se han puesto de moda? El cabello gris y plateado, que solía asociarse exclusivamente con el envejecimiento, ha sido reivindicado por figuras públicas y celebridades que lo lucen con orgullo. Esta aceptación de las canas como parte del look ha ayudado a cambiar percepciones culturales sobre la vejez y el cabello gris. Incluso personas jóvenes están optando por teñirse el cabello en tonos grises o plateados para estar a la moda.

Una de las celebridades que ha desafiado los estereotipos de la moda con su cabello canoso es Maye Musk, madre del magnate Elon Musk y reconocida modelo, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento y belleza natural. A los 50 años, Maye tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera: dejó de teñirse el cabello, permitiendo que sus canas emergieran con total libertad: “Estaba cansada de teñirme y quise ver qué había debajo”, confesó sobre ese momento transformador.

Esa elección no solo impulsó su carrera en el mundo del modelaje, sino que la posicionó como una referente del estilo “silver”, el cual celebra el cabello canoso como una declaración de autenticidad y confianza: “Las canas son el nuevo rubio”, asegura con orgullo, reafirmando que su decisión de dejar atrás los tintes le permitió abrazar su edad con dignidad y abrir nuevas oportunidades en su vida profesional.

Maye había estado en la industria del modelaje desde los 15 años, pero enfrentó desafíos significativos, especialmente cuando decidió cambiar su look. “Mientras me crecía, me teñí el pelo de un rubio muy claro, pero aún tenía un halo de pelo blanco en la parte superior. ¡Se veía bastante horrible!”, recuerda con humor. Sin embargo, persistió en su decisión y el resultado fue un éxito rotundo. “Ahora mi cabello es mucho más saludable y rico. Ojalá lo hubiera hecho antes”, comenta sobre su transformación.

El cambio no fue sencillo. Durante un tiempo, las agencias no la llamaban para trabajar. Pero su tenacidad y autoconfianza la llevaron a perseverar hasta que, finalmente, su cabello plateado se convirtió en su marca personal. Maye comenzó a recibir ofertas de grandes marcas, revistas internacionales y desfiles de moda en ciudades como Nueva York, Milán y Berlín: “Firmé contratos con agencias en Europa y viajé a muchas ciudades diferentes. ¡La gente me paraba en la calle y me decía que les encantaba mi cabello!”, relata.

El cabello canoso de Maye Musk, lejos de ser una señal del paso del tiempo, ha sido un símbolo de renacimiento. La modelo, que hoy tiene 76 años, continúa desfilando en pasarelas de renombre y apareciendo en campañas para marcas como Dior. “No tengo planes de jubilarme”, afirma. Además, su éxito ha inspirado a una nueva generación de modelos que ven en ella un ejemplo de longevidad y evolución en la industria.

Musk, quien ha aparecido en la portada de revistas como Time y Sports Illustrated, desafía los estándares convencionales de la moda, demostrando que la belleza no tiene edad. “Cuando voy a las sesiones fotográficas, las modelos jóvenes se emocionan al verme. Eso demuestra que ellas también pueden tener carreras largas y exitosas”, asegura.

Con su cabello plateado como insignia, la progenitora del empresario no solo ha redefinido su carrera, sino también el concepto de belleza en la moda, demostrando que la autenticidad y la autoaceptación son las claves del verdadero éxito.