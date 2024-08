Cáncer de garganta, la enfermedad que la ha quitado la voz a numerosas celebridades

Para nadie es un secreto que los casos de cáncer a nivel mundial se han incrementado exponencialmente en los últimos cincuenta años sin importar el estrato social de donde se venga, porque cuando se trata de cáncer no importa si eres famoso, adinerado, poderoso o exitoso.

Sin bien, los cáncer de mama, próstata y pulmón siguen siendo los más comunes, hoy en día existen otros tipos de enfermedades oncológicas que han experimentado un aumento de casos, como el cáncer de garganta, una afección que se ha cebado con la carrera de varias celebridades que se han visto obligado a retirarse tras los devastadores efectos de la enfermedad.

El cáncer de garganta representa un porcentaje relativamente pequeño de todos los tipos de cáncer en los Estados Unidos. De acuerdo con la American Cancer Society, se estima que los casos de cáncer de laringe en los Estados Unidos para el 2024 son de alrededor de 12,650 nuevos casos (10,030 en hombres y 2,620 en mujeres).

Los cánceres de garganta pueden incluir los cánceres de orofaringe, los cánceres de la caja de la voz (laringe) y el cáncer de esófago. Dependiendo del tipo, se pueden originar en la base de la lengua, en las amígdalas, en el paladar blando, en las paredes de la faringe, en la laringe, en las cuerdas vocales y en el esófago.

Entre las celebridades famosas que han sido diagnosticadas con cáncer de garganta están:

Val Kilmer: El actor que alcanzó la cima de la fama durante las décadas de los 80 y 90 fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, después de despertar rodeado de sangre y con mucha dificultad para tragar. Fue sometido a una cirugía, seguida de quimioterapia y radioterapia. “Me destrozaron la garganta, sigue seca como un hueso”, confesaría tiempo después en una entrevista. Desde entonces, su vida depende de dos tubos: la cánula en la garganta para respirar y una sonda directa al estómago con la que se alimenta a base de líquidos.

Es conocido por sus papeles en películas icónicas como Top Gun (1986), Batman Forever (1995), y The Doors (1991), donde interpretó a Jim Morrison.

Michael Douglas: En una entrevista para el diario británico The Guardian, el actor confesó que el origen de su cáncer se debió a la constante práctica del sexo oral, lo que le llevó a contraer el virus del papiloma humano (VPH). El ganador del Oscar fue diagnosticado con cáncer de garganta en el 2010 aunque más tarde se reveló que se trataba de un cáncer de lengua. Fue sometido a un tratamiento de quimioterapia y radiación con resultados exitosos que le permitieron seguir en el mundo de la actuación hasta ahora.

George Harrison (The Beatles): Nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, fue un músico, compositor y productor británico, más conocido como el guitarrista principal de The Beatles. Además de su trabajo con la banda, Harrison tuvo una exitosa carrera como solista, siendo reconocido por su influencia en la música y la espiritualidad occidental. En 1997, Harrison fue diagnosticado con cáncer de garganta, que se creía estaba relacionado con su hábito de fumar. A pesar de un tratamiento exitoso en ese momento, Harrison falleció en 2001 tras luchar contra un cáncer que se había extendido a otras partes de su cuerpo.

Tito Puente: El músico de jazz latino, conocido como "El Rey del Timbal", fue diagnosticado con cáncer de garganta, lo que afectó su capacidad para actuar y hablar. Puente fue una figura central en la popularización de la música latina en todo el mundo y dejó un legado imborrable en la industria musical.

Rod Stewart: En 2000, el cantante y compositor británico fue diagnosticado con cáncer de tiroides, lo cual afectó su voz. Afortunadamente, después de someterse a una cirugía y tratamiento, Stewart se recuperó y volvió a la música con más fuerza que nunca. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Stewart ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Eddie Van Halen: Nacido el 26 de enero de 1955 en Ámsterdam, Países Bajos, fue un guitarrista, compositor y productor, conocido por ser el cofundador de la banda de rock Van Halen. Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Van Halen revolucionó la forma de tocar la guitarra con su técnica de "tapping". A lo largo de su vida, Van Halen luchó con varios problemas de salud, incluido el cáncer de lengua y garganta. Aunque se sometió a un tratamiento agresivo, Van Halen falleció en octubre de 2020 debido a complicaciones relacionadas con el cáncer.

Steven Tyler: Aunque el caso del vocalista de The Rolling Stone no está relacionado con el cáncer de garganta, una lesión en las cuerdas vocales le ha obligado a retirarse de los escenarios al quedarse prácticamente sin voz. En septiembre pasado, Tyler anunció que se había lesionado durante un concierto de su gira “Peace Out: The Farewell Tour”. En aquel momento, el vocalista explicó en una larga publicación en Instagram que la lesión había causado sangrado, pero que esperaba que la banda pudiese regresar tras posponer algunas fechas. Sin embargo, el artista no pudo recuperarse y la banda debió anunciar su retiro de la música.