¡Se van a casar! Rosalía y Rauw Alejandro se comprometen

El estreno del EP (extended play en inglés) musical, de Rosalía y Rauw Alejandro que contiene tres canciones (Beso, Promesa y Vampiros), trajo noticia sorpresa. Suenan campanas de boda, y se respira mucho amor en el aire.

En el video musical de su nueva colaboración titulada "Beso", se muestra en los segundos finales, la emoción de Rosalía tras recibir el anillo de compromiso de parte de su novio Rauw Alejandro empapada en lágrimas se le escucha decir casi suspirando: "¡Ay Dios mío!, todo el rímel aquí corrido" luego de darle un abrazo y un beso a su ahora prometido, el final del video termina con ella diciéndole "Te amo".

El estreno de su EP musical

Desde hace ya un rato se venía hablando de su colaboración juntos, finalmente el momento llegó, el día de hoy, se ha hecho oficial el estreno de R&R un EP musical, que tiene una recopilación de tres canciones juntos, que parece reflejar las diferentes etapas de la relaciones de los artistas, las canciones se encuentran disponibles en todas las plataformas.

La canción "Beso", es la que abre el proyecto juntos, y como dato curioso es la única de las tres canciones que tiene video clip, "Vampiro" y "Promesa" no tienen aún video.

En el video de "Beso", se puede ver un extracto de los momentos que ha vivido la española y el puertorriqueño, es "como una carta de amor".

Letra de la canción "Beso"

Rosalía

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

Estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola, ¿pa' dónde vas, a dónde vas?

Na-na-na, na-na-na

Ven pa'cá

Na-na-na, na-na-na

Rauw Alejandro

¿A dónde vas? (Yeah) Oh-oh, oh-oh

Si me baila, me lo da to'

Oh-oh, oh-oh

Ya estamo' solo' y se quita to'

Mis sentimiento' no caben en esta pluma

Ey, ¿cómo decirte?

Tú еre' la exponentе infinita, la equi', la suma

Te queda pequeña la luna (¡Yah!)

Y aunque esté lejo', tú ere' la persona más cerca de mí

Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti

Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí

To' mi ser te debí

Rosalía

Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero

Rauw Alejandro

Yo quiero que me de' otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas?

Rosalía

Fuma' como si te fueran a echar por fumar

Y baila' como sé que se movería un dios a bailar

Y besas como que siempre hubieras sabido besar

Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar

Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Raw Alejandro

Y si tú me espera', eh

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero

Cantan Juntos

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas? Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na

La colaboración de la pareja de novios, hace mucho sentido con los tres años de relación que llevan, pues han lanzado tres canciones juntos, lo que hace referencia a las diferentes fases de amor que han vivido en su noviazgo, desde la perspectiva del pasado, presente y futuro durante los tres años.

¿Desde cuándo son pareja?

Se estima que Rosalía y Rauw Alejandro, llevan juntos aproximadamente tres años, pues en el año 2020 ya habían murmullos de que la pareja de cantantes, estaban saliendo. Pero, la noticia se hizo oficial a partir del 2021, cuando ya no pudieron seguir ocultándolo.

Sin embargo, la misma Rosalía a través de su cuenta de Twitter, ha afirmado que llevan más de tres años de relación, probablemente sean cuatro y no tres como se piensa.

Esta colaboración es sin duda un detalle de romanticismo que han decidido realizar, para fidelizar y con el detalle del anillo de compromiso darle más seriedad a su relación.

Aún la pareja de novios, no ha anunciado, cuándo, cómo y dónde se llevará a cabo la ceremonia, pero lo que si es una realidad es que están comprometidos y en planes de boda.