Caso Daniel Sancho: Netflix prepara una miniserie protagonizada por Martiño Rivas

La plataforma anunció la miniserie de ficción inspirada en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un caso que conmocionó a España y tuvo repercusión internacional.

El caso de Daniel Sancho llegará a la pantalla de la mano de Netflix. La plataforma anunció este viernes 9 de octubre que prepara una miniserie de ficción inspirada en el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en Tailandia en agosto de 2023.

El actor español Martiño Rivas será el encargado de protagonizar la producción, según confirmó Netflix en sus redes sociales con un mensaje que despertó expectación entre los seguidores de la historia: “Martiño Rivas protagonizará la miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho. Próximamente en Netflix”.

La elección del intérprete gallego pone nuevamente en el centro de la conversación a uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años en España. La producción recreará los hechos desde la ficción, aunque todavía quedan detalles por conocerse sobre el título definitivo y el alcance de la historia que contará.

¿Quién es Martiño Rivas?

Martiño Rivas es un actor español nacido en Galicia, conocido por su participación en producciones televisivas que han alcanzado popularidad dentro y fuera de España.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Marcos Novoa en El internado, la serie juvenil de misterio que se convirtió en un fenómeno televisivo. También formó parte del elenco de Las chicas del cable, la ficción de Netflix ambientada en el Madrid de finales de la década de 1920, donde interpretó a Carlos Cifuentes.

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A lo largo de su carrera, Rivas ha participado en distintas producciones de cine y televisión, consolidando una trayectoria vinculada principalmente al drama y la ficción televisiva. Su incorporación a este proyecto supone un nuevo reto interpretativo al abordar una historia basada en un caso criminal de gran exposición pública.

El caso Daniel Sancho y la condena a cadena perpetua

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, fue condenado a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan.

El caso acaparó titulares internacionales por la gravedad de los hechos y por la notoriedad pública de la familia de Sancho. Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que la muerte del cirujano colombiano se produjo accidentalmente durante una pelea y cuestionó la calificación de asesinato premeditado.

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El 25 de septiembre de 2026, la justicia tailandesa confirmó la cadena perpetua al desestimar los recursos presentados tanto por la defensa de Sancho como por la representación de la familia Arrieta. La familia del cirujano había solicitado una condena más severa y un aumento de la indemnización establecida en la sentencia inicial.

La resolución reafirmó la condena impuesta en primera instancia, mientras la defensa ha continuado cuestionando aspectos del proceso judicial.

Con este anuncio, Netflix suma a su catálogo otra producción inspirada en un caso real que generó una amplia cobertura mediática. La miniserie permitirá trasladar a la ficción una historia que, desde 2023, ha mantenido la atención pública por sus implicaciones judiciales y humanas.

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