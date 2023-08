¿Qué se sabe del caso del hijo de famoso actor español que descuartizó a cirujano colombiano?

La noticia del macabro asesinato de un cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Artega a manos de Daniel Sancho, el hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, aún tiene al mundo consternado, no solo por lo horrible y rocambolesco de la historia, sino también porque tras conocerse el crimen se han revelado nuevos datos aún más perturbadores.

El joven de 29 años, chef profesional, habría confesado el asesinato del médico colombiano alegando que “quería tener sexo con él”. Hasta ahora la versión más extendida apuntaba a una presunta relación muy cercana entre Daniel y Edwin, pero se han revelado nuevos datos.

Tras su arresto, el chef dio sus primeras declaraciones a la agencia EFE en las que reconoció haber asesinado al cirujano colombiano, afirmando que lo hizo porque se sentía su rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Al ser cuestionado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado". "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

Según estas primeras declaraciones, inicialmente el médico buscó a Sancho por hacer negocios y luego se dio cuenta de que presuntamente había otras intenciones.

"él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira", confesó Sancho.

"Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", añadió.

No obstante, durante el avance de la investigación existen hechos contradictorios, pues se dice que era Sancho el que se estaba aprovechando de Edwin y gastándose su dinero. Presuntamente, después de acabar con su vida, Sancho busco las tarjetas bancarias de Arrieta.

En medio de la investigación, la Policía de Tailandia publicó imágenes inéditas de Daniel Sancho circulando por las calles de la isla tailandesa de Koh Pha Ngan, con su amigo, el médico colombiano, Edwin Arrieta Arteaga. El cirujano plástico llegó al país el pasado 31 de julio y tenía una reserva en un hotel hasta el 3 de agosto.

Según lo revelado por el periódico El Mundo, de España, Sancho y Arrieta habían viajado a la isla tailandesa de Koh Pha Ngan, para disfrutar de la celebración del llamado Festival de La Luna Llena. Según el diario ibérico, ambos sostenían una relación sentimental desde hacía más de un año y habían acordado reunirse en ese lugar para pasar sus vacaciones de verano.

En las imágenes divulgadas por la Policía tailandesa y compartidas por personas a través de redes sociales, se logra observar a ambos hombres en un parqueadero de motocicletas de un sector turístico.

La televisión tailandesa está emitiendo nuevas imágenes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta.



La última fotografía se trata de una herida que presentaba Sancho en su declaración ante la policía. pic.twitter.com/lW2wJwf1HP — Dani Lovsky (@dani_lovsky) 6 de agosto de 2023

No obstante, las primeras hipótesis, detrás del escabroso crimen habría, supuestamente, una razón pasional. Sancho, quien destrozó el cuerpo de Arteaga en 14 pedazos, habría confesado el delito y habría explicado que detrás del asesinato hubo un ataque de celos. Sin embargo, El Mundo, de España, ha publicado información que revela que ni la policía, ni la familia del colombiano, le dan crédito a esa teoría.

Un recolector de basura había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato. Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales.

En las últimas horas, Daniel Sancho ha vuelto a conceder otra entrevista con la cadena española Telecinco en la que no solo se ha reafirmado como el autor del crimen, sino que también se le ha escuchado muy tranquilo.

“Estoy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea, estoy con ellos cenando en el mejor hotel de la isla, Anantara”, se le escucha decir.

“Han cerrado el caso y están siendo buenos conmigo porque dicen que he colaborado y me estoy portando muy bien. Dicen que les he ayudado mucho y me he comportado bien en todo momento. Me dicen ‘estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, lo que sea, que grite, se quiera suicidar, cualquier historia... Y tú no lo has hecho’”, sigue el chef, que recalca que los agentes están contentos porque no se ha intentado escapar ni ha mostrado signos de querer autolesionarse.

Estaba leyendo en los periódicos nacionales sobre el crimen que ha confesado Daniel Sancho y lo he encontrado tan mal escrito que me he hecho el timeline de los hechos tal y como lo cuentan en los periódicos tailandeses. Va hilo pic.twitter.com/qS1RrKWG5J — Jonathan🐾 (@johnnyss85) 6 de agosto de 2023

*Con información de Infobae, Semana y Hola*