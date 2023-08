Actirz Amanda Bynes fue nuevamente internada en un centro psiquiátrico

La ex actriz infantil de Nickelodeon que alcanzó la fama durante las décadas de los 90 y 2000 gracias a su extraordinario talento, ha sido ingresada nuevamente a un centro psiquiátrico, según dio a conocer el medio de farándula TMZ.

Fuentes consultadas por el medio norteamericano aseguran que fue la propia intérprete la que pidió ser ingresada al centro de tratamiento intensivo de salud mental ya que sentía que necesitaba estar en un “entorno más terapéutico” y recibir apoyo de manera más constante de los especialistas todos los días y a cualquier hora, para hacer frente a los problemas derivados del trastorno bipolar y maníaco depresivo que padece.

Han pasado apenas cuatro meses desde que Amanda Bynes encendió las alarmas entre sus seguidores, luego de ser hallada deambulando desnuda y desorientada por las calles de Los Ángeles. En ese momento, la actriz fue internada en un centro psiquiátrico después que ella misma le explicara al conductor que la encontró que estaba en pleno brote psicótico y que necesitaba ayuda profesional. La actriz permaneció ingresada en el hospital durante tres semanas y después volvió a su casa, con el objetivo de iniciar un tratamiento ambulatorio, trabajando con médicos y especialistas, para asegurarse su estabilidad mental, según informó entonces TMZ. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y, tal como ha confirmado el mismo medio, la estrella infantil de Nickelodeon ha vuelto a ingresar en un nuevo centro psiquiátrico, derivada de su centro de tratamiento anterior.

Tutelada como Britney Spears

En marzo de 2022, la estrella de Nickelodeon logró volver a ser una mujer completamente libre tras estar nueve años bajo la tutela legal de su madre, Lynn Bynes. La familia de la actriz se vio obligada a recurrir a esta medida al ver que la autodestrucción que Amanda se estaba infligiendo con el consumo de drogas, sus brotes psicóticos y actitudes erráticas que en más de una ocasión pusieron causarles daño a otras personas.

Consumo de drogas desde muy pequeña

Los problemas con el consumo de sustancias ilícitas y psicotrópicas comenzaron desde que Amanda era una adolescente. A los 16 años ya fumaba marihuana y más tarde probó otras sustancias más fuertes como la cocaína, el éxtasis y el MDMA, pero según la actriz, ninguna de estas drogas le causó una adicción. Los verdaderos problemas comenzaron con el Adderall (anfetaminas), una sustancia de la que abusó, en parte, porque tenía fama de ayudar a las mujeres a bajar de peso, según reveló la propia Bynes en una entrevista realizada en 2018.

Esta adicción le llevó a dejar un mundo tan prometedor para ella como lo fue la interpretación: “Cometí un montón de errores, pero no me despidieron. Me marché... sin duda fue muy poco profesional por mi parte marcharme y dejarles tirados cuando se habían gastado tanto dinero en el set y el equipo de rodaje y todo lo demás”.