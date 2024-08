Actriz de 'La Reina del Sur' habla del terrible abuso sexual que sufrió cuando era una niña de 5 años

La actriz Valentina Lizcano se abrió recientemente en una entrevista sobre su dolorosa experiencia de abuso sexual en la infancia y el impacto que ha tenido en su proceso de sanación. Lizcano, que ahora utiliza su historia para ayudar a otros, explicó por qué decidió hablar públicamente sobre su trauma.

“Yo hablé porque creo en una cosa que se llaman constelaciones familiares en las que uno repite los errores de sus antepasados, entonces antes se comía callado y no se hablaba, y cuando no se habla no se sana, hay que abrirnos, es que a las mujeres de nada nos ha servido quedarnos calladas”, afirmó la actriz.

Según lo relató, el abuso ocurrió cuando ella tenía cinco años y fue por parte del rector del colegio en el que estaba: “El rector del colegio que era una casa que tenía de kinder a quinto grado. Él era el mismo que recogía los niños en el carro. Cuando el señor llegaba a recogerme me sentaba en la silla de adelante, para mi mamá era normal, pero tres cuadras más adelante él sentaba otro niño u otra niña ahí y a mí me metía las piernitas en el coso de los cambios, todavía me duele y me duele porque tengo alma, porque ahora que tengo hijos eso me duele un montón”, relató.

Lizacano también señaló que su objetivo es visibilizar el problema del abuso y animar a las madres a prestar atención a las señales de sus hijos: “No se puede normalizar, las mamás tienen que atender las señales de sus hijos, y ahorita desgraciadamente estamos en un pico de feminicidio y abuso a menores, eso pasa porque nos hemos quedado callados, y bendito sea que yo de vergüenza no sufro”.

La colombiana también discutió el impacto positivo que ha tenido al compartir su historia, a pesar de las críticas y lo bueno de hacer un proceso de acompañamiento a muchas mujeres y hombres, lo cual considera que es algo importante, porque en el caso de las mujeres se tiene permitido socialmente hablar de los sentimientos, pero en el caso de los hombres no, y “la cantidad de niños y de hombres abusados que han callado por vergüenza son muchos”, explicó.

La actriz reveló que la persona que la abusó también atacó a otras niñas en su colegio: “Me da una profunda tristeza tener que aceptar que mi historia es una historia que se repite mucho, yo estoy enfocada en esas personas que no las han escuchado, porque estoy segura que yo vine a este mundo a servir, yo hago esto para incomodar a las personas para que se cuestionen ciertas cosas”, comentó Valentina.

En cuanto a su recuperación, Lizcano expresó que se siente satisfecha con su proceso de sanación, ya que ahora es una mujer exitosa porque considera que vino a conquistar su paz y su tranquilidad en medio de un momento difícil, se siente “feliz de haberme sacado ese veneno de mi cuerpo y de haber recuperado un gran porcentaje de mi salud mental, entendiendo que debo concentrarme en mi futuro”.

También envió un mensaje a quienes han enfrentado pensamientos suicidas: “Si han tenido pensamientos suicidas porque hasta yo los he tenido y que han perdido el sentido de todo, yo les juro que vale la pena quedarse, nada es permanente en esta vida”.

Actualmente, Valentina Lizcano se aleja de los medios para enfocarse en dictar charlas sobre salud mental y proporcionar apoyo a quienes enfrentan dificultades similares.