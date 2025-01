Ariana Grande revela detalles de una inédita canción para Glinda en ‘Wicked 2’

En una reciente entrevista con Variety, la también actriz compartió detalles exclusivos sobre este tema, escrito por el compositor original Stephen Schwartz, que destaca una faceta completamente nueva de su personaje, Glinda, la bruja buena del Oeste.

“Este es un momento crucial en la evolución de Glinda”, comentó Grande, destacando cómo el personaje, que siempre ha sido visto como superficial en el escenario, mostrará una profundidad desconocida para el público en la película. “En el musical original, este cambio sucedía fuera de escena, pero en la película podemos ver el momento exacto en que ella toma la decisión que define quién es”. Esta canción inédita, que no formaba parte del musical original, representa un paso significativo en el desarrollo del personaje de Glinda, reflejando su crecimiento y madurez personal.

Para Grande, interpretar a Glinda ha sido un sueño hecho realidad. “Crecí viendo El Mago de Oz y soñaba con estar en un musical como este”, recordó la cantante, reconociendo que este papel es el culminar de años de trabajo y dedicación. Sin embargo, el desafío de asumir un personaje tan icónico no ha sido fácil, aunque ha contado con el apoyo del director Jon M. Chu, quien la ha guiado para explorar las capas emocionales y complejas de Glinda. “Jon me ayudó a encontrar el equilibrio entre el sufrimiento, la culpa y el perdón”, compartió Grande sobre las difíciles escenas que enfrenta su personaje, como la emblemática canción “No One Mourns the Wicked”.

El proceso de filmación de la famosa escena del dúo “For Good”, en la que comparte pantalla con Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba, también fue un desafío. “Fue una experiencia única”, dijo Grande. “Grabamos esa escena durante una semana, y todavía no estoy lista para ver la versión final porque me cuesta revivir esas emociones tan intensas”. La película, que se estrena el 21 de noviembre de 2025, promete ser un evento cinematográfico cargado de sorpresas para los fanáticos, con nuevas canciones y momentos inéditos que ofrecerán una visión renovada de la historia de Glinda y Elphaba.

En otro tema candente, Ariana Grande aprovechó la oportunidad para aclarar rumores sobre sus supuestos tratamientos estéticos. En una conversación con Entertainment Tonight durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, la estrella de Dangerous Woman desmintió las especulaciones de que se habría sometido a botox o rellenos faciales. “Hace cuatro años que no uso botox ni rellenos”, afirmó con firmeza. La cantante explicó que su decisión de mantenerse alejada de estos procedimientos se debe a su deseo de abrazar su apariencia natural y ser transparente con sus seguidores, especialmente como fundadora de su propia marca de belleza, R.E.M. Beauty.

“Disfruto de las líneas de expresión que tengo ahora”, afirmó Grande, quien aseguró que valora los signos de su vida y felicidad. “Mis líneas de risa y llanto me hacen sentir viva”, expresó, enfatizando que los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento ya no la afectan como lo hicieron en su juventud. A lo largo de su carrera, Ariana ha estado bajo la intensa mirada pública, pero ahora se siente más segura de sí misma, priorizando su bienestar y sus relaciones personales.

Con Wicked: For Good a la vuelta de la esquina y una nueva faceta de Ariana Grande emergiendo, los fanáticos están ansiosos por descubrir todo lo que la estrella tiene para ofrecer en esta esperada secuela.