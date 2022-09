El contundente mensaje de Alicia Machado sobre el beso de Bad Bunny a un bailarín

El beso del 'Conejo Malo' con dos de sus bailarines (una mujer y un hombre) durante la gala de los MTV Video Music Awards en la que fue premiado como "Artista del Año", ha sido aplaudido y criticado por muchos, y la ex Miss Universo venezolana no se ha mordido la lengua al opinar respecto a la acción del cantante puertorriqueño.

Para Alicia Machado, el hecho de que Bad Bunny haya besado a alguien de su mismo sexo en un escenario no es nada nuevo. No obstante, también hizo un llamado a entender al artista que representa a toda una generación de jóvenes.

La modelo y actriz dejó un comentario en Instagram en medio de la polémica generada tras el beso. "Que nada, que también le gustan los Robertos, los Carlos, los Eduardos, los Josés! Fresa y chocolate. ¡Así es la cosa!".

Después habló sin tapujos en el programa La mesa caliente de la cadena Telemundo, donde dejó clara su opinión sobre lo sucedido.

"Primero creo que eso de besarse en el escenario ya es un ardid publicitario", dijo. "Managers, por favor, ya es un ardid publicitario muy gastado, que los jóvenes no se la creen y que ya estuvo".

"Segundo, ya estamos en el 2022, yo tengo una hija adolescente yo pienso que no entender a Bad Bunny o no seguirlo, es no entender a nuestros adolescentes o sea que la sociedad tiene que entender a Bad Bunny porque él representa a nuestra juventud", aseguró.

"Cómo está el mundo bueno, mira todos contra todos, me gusta la vainilla, me gusta el ron con pasas, ¿me entiendes?… ¿Por qué lo hizo? Porque le gustó, porque el manager se lo aconsejó, porque la juventud está así, un día le gusta una cosa, otro día otra y ya está", dijo.

El beso del que todos hablan, Bad Bunny se lo estampó en la boca a dos de sus bailarines mientras cantaba el pegado tema "Tití me preguntó", de su último disco.

A su vez, celebraba el haber ganado un galardón que nunca antes había estado en mano de un artista de habla hispana. "Lo llevo diciendo y siempre lo creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga", dijo.