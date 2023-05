¿Quién se cree? Le llueven críticas a Kim Kardashian por su papel en American Horror Story

Luego de que el mismísimo Ryan Murphy anunciara con bombos y platillos que Kim Kardashian sería la estrella de la próxima temporada de American Horror Story junto a Emma Roberts, la celebrity ha sido duramente criticada por los más files fanáticos que argumentan que Kim no tiene los suficientes 'kilates' para tener un papel de peso en la exitosa serie de terror. Pues lejos de quedarse callada, la Kardashian ha defendido su elección mandándole un mensaje alto y claro a los haters.

En una entrevista con Variety, Kim Kardashian dijo que ella estaba tomando lecciones para prepararse para su próximo papel en “American Horror Story: Delicate”.

La estrella de reality y Emma Roberts fueron las primeras en ser elegidos el mes pasado en la temporada 12 del programa de antología de FX, y el cocreador del programa, Ryan Murphy, dijo en una entrevista recientemente que el papel de Kim fue escrito especialmente para ella, “delicado, elegante, divertido y en última instancia siniestro” fue como definió Murphy el papel de la celebrity.

Kim Kardashian ya ha aparecido múltiples veces en diversos programas de televisión y películas en el pasado, sin embargo, este es el rol más grande que ha obtenido.

Fue durante la alfombra roja de la Met Gala el pasado lunes, que Kim fue cuestionada por Variety si ella estaba tomando clases de actuación para participar en el film de horror, a lo que ella respondió “Lo hago, claro. Es un reto y me gusta desafiarme a mí misma”.

Kim mencionó que no iba a revelar nada sobre su rol en esta serie, pero si dijo que iba a empezar a grabar sus partes a finales de mayo. “Empezamos a filmar mi parte a finales de este mes. Pero la producción ya ha iniciado y estoy muy emocionada” dijo la fundadora de SKIMS, de 42 años. “Es realmente divertido salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas y crecer. Estoy muy emocionada por la experiencia”.

Hace un par de semanas, Patti Lupone, quien ha aparecido en dos temporadas de American Horror Story, dijo que no ve muy bien que Kim sea integrada como parte del elenco. Mientras Lupone aparecía en "Mira lo que sucede en vivo", dijo que no le gustaba la idea que la estrella de reality hubiera salido seleccionada porque piensa que le está quitando la oportunidad a actrices de verdad. “Discúlpame, discúlpame Kim, pero ¿qué estás haciendo con tu vida?”.

De acuerdo a los informes, la empresaria se unirá a Emma Roberts en la nueva entrega titulada Delicate, que se basa en la próxima novela de Danielle Valentine, Delicate Condition. La novela se centra en una mujer llamada Anna Alcott que anhela formar una familia. Sin embargo, a lo largo de su embarazo ella asegura que hay algo siniestro que quiere evitar que sus sueños de tener un bebé se hagan realidad.

Anteriormente, Kim tuvo pequeños papeles en Disaster Movie, Beyond the Break y CSI: NY y recibió un premio Golden Raspberry a la peor actriz de reparto por su papel en Temptations: Confessions of a Marriage Counselor.