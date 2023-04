¿Por culpa de Selena? Hailey Bieber dice que este año ha tenido los momentos 'más difíciles' de su vida

La esposa de Justin Bieber compartió en sus historias de Instagram una publicación larga y honesta sobre su salud mental, revelando que el 2023 ha tenido algunos de los momentos más "tristes" y "más difíciles" de su vida. ¿Será por la polémica con Selena Gómez que ella misma causó?

Hailey ha pasado por diferentes controversias en lo que llevamos del 2023 y es que estos primeros meses del año parecen no estar siendo los mejores para la modelo. En las últimas semanas, las redes sociales han enfrentado a Selena Gomez y Hailey Bieber, lo que ha generado mucha antipatía por parte de los fanáticos y seguidores. No obstante, hay que recordar que todo comenzó por una supuesta indirecta de Hailey y Kylie Jenner hacia Selena Gómez donde se burlaban de sus cejas y luego de su aumento de peso.

“Me gusta hacer bromas sobre cómo me siento porque a veces es más fácil que admitir que estoy teniendo un mal momento”, comienza la publicación. “Pero la verdad es que desde que inició el 2023 he tenido algunos momentos más duros y tristes que he pasado en mi adulta vida y mi mente y mis emociones han estado frágiles por decir menos. Y yo sé que muchos otros se sienten de la misma manera que yo, así que sepan que no están solos.”

En la siguiente historia, discutió sobre lo importante que es difundir la positividad y para que las personas estén unos para otros. “Con eso dicho, sigamos ahí para los otros. Estemos allí para los seres queridos, los amigos, la familia y los extraños.” Concluyó el post diciendo “Solo estemos ahí para la gente... sigamos mostrándonos el uno al otro incluso cuando sea difícil. Estamos mejor juntos.”

Aunque la modelo no especificó a qué se deben los momentos más difíciles y tristes de su vida adulta, sus seguidores contribuirían a preocuparse por su salud mental.

El post de Hailey viene después de meses de drama entre ella y Selena Gómez, con las redes sociales enfrentándolas y creando falsas narrativas sobre su relación. En los últimos años, Gómez se ha acercado a los fanáticos y trató de que dejaran de dirigirse a Hailey y la dejaran en paz. "Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y mucha negatividad", escribió Gómez en un comunicado.

“Esto no es lo que yo apoyo. Nadie debería experimentar el hate o el bullying”, dijo Gómez. “Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto termine.” Selena Gómez y Justin Bieber salieron durante casi 8 años, resultando en una larga y complicada relación la cual muchos fanáticos aún se aferran.