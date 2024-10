Dakota Fanning tuvo que soportar 'preguntas súper incómodas' cuando era una niña en Hollywood

La actriz Dakota Fanning, que cautivó a la audiencia desde muy pequeña, ha revelado detalles inéditos sobre su experiencia como estrella infantil en la industria, marcados por momentos incómodos y preguntas inapropiadas que recibió a lo largo de su carrera. En una reciente entrevista con The Cut, Fanning compartió algunos episodios en los que la prensa y la industria del entretenimiento la sometieron a interrogantes difíciles, inusuales para una niña.

“Me preguntaban cosas como: ‘¿Cómo es posible que tengas amigos?’ y ‘¿Cómo evitas convertirte en una chica de tabloides?’”, recordó la actriz, quien comenzó su carrera a los seis años en películas como Yo soy Sam y La guerra de los mundos.

A pesar del rápido ascenso a la fama, Dakota siempre contó con la sólida protección de su familia, especialmente de su madre, Heather Joy Arrington, a quien la actriz le atribuye haberle brindado una estabilidad emocional fundamental.

“Mi madre me enseñó cómo tratar a los demás y a mí misma. Nunca trabajaba con gente que me tratara mal. Siempre me respetaron como actriz, incluso siendo tan joven”, dijo la actriz.

Uno de los recuerdos que más la impactó fue cuando alguien, siendo ella una niña, le pidió que firmara su pecho o su estómago. Su madre intervino de inmediato, diciendo: “¿Qué tal si solo un pedazo de papel?”, un ejemplo del constante cuidado y protección que brindó a Dakota en situaciones que podían comprometer su bienestar.

Fanning destacó que durante su juventud, había una tendencia a esperar que los actores infantiles no lograran sostener sus carreras en la adultez: “Es como si quisieran que fracasara. Sentía esas vibraciones de gente que casi deseaba verme caer”, mencionó, en referencia a la presión de la industria por ver a jóvenes estrellas desmoronarse. Sin embargo, ha logrado una transición exitosa a roles más maduros, incluyendo su reciente participación en la serie Ripley, por la que fue nominada al Emmy.

A lo largo de su carrera, ha mostrado empatía hacia aquellos que, a diferencia de ella, no lograron superar las expectativas y terminaron siendo “ejemplos” del lado oscuro de la fama. “Tengo mucha compasión por las personas que han sido convertidas en ejemplos”, confesó, aludiendo a otros actores infantiles que enfrentaron dificultades tras alcanzar la fama a una edad temprana.

Durante la ceremonia de los IndieWire Honors en junio de este año, Fanning rindió homenaje a su madre, quien, según la actriz, sacrificó sus propios sueños para apoyar la carrera de su hija. “Ella cambió el curso de su vida por mí”, dijo conmovida. Heather Joy Arrington estuvo presente en cada rodaje hasta que Dakota cumplió 18 años, asegurándose de que su hija creciera en un entorno seguro.

Además de su carrera actoral, Dakota, junto a su hermana Elle Fanning, se ha embarcado en un nuevo proyecto: la adaptación de las memorias de Paris Hilton a una serie de televisión: “Estamos en las primeras etapas de desarrollo”, expresó Dakota, emocionada de llevar la historia de Hilton a la pantalla.