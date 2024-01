Disney compra filme 'soñado' de Eisenberg pero la crítica fulmina su visión de pie grande

Park City, Estados Unidos/Jesse Eisenberg vendió su película de viajes a Disney por 10 millones de dólares este domingo, mientras que su segundo filme en el festival Sundance, una escatológica historia de pie grande, provocó el abandono del público.

El actor, conocido por su interpretación de Mark Zuckerberg en "La red social" que le valió una nominación al Óscar, ha tenido un fin de semana ajetreado en el festival de cine independiente de Utah, donde se perfila también como director.

La cinta "A Real Pain" es la segunda de Eisenberg como cineasta y la primera que coprotagoniza junto a Kieran Culkin, quien viene de ganar el pasado fin de semana un Emmy por la exitosa serie "Succession".

La sentida comedia sobre dos primos estadounidenses de visita a Polonia para honrar a su difunta abuela, que sobrevivió al Holocausto, se inspiró en la propia historia de la familia polaca de Eisenberg.

"Creo que si escribiera algo que no fuera (personal), no sentiría nada por ello, y probablemente no sería tan bueno", dijo Eisenberg a la AFP.

"¡O tal vez estaría más feliz y no me sentiría nervioso por todo! No lo sé", añadió.

A menos de 24 horas de su premiere, "A real pain" fue comprada por Searchlight, de Disney, en lo que se convierte en el mejor trato hasta ahora del festival y llegará a los cines en los próximos meses.

Eisenberg y Culkin interpretan a unos primos muy diferentes que vuelven a reunirse durante el viaje.

El rol de Eisenberg, David, está felizmente casado y tiene éxito, mientras que Benji, encarnado por Culkin está desempleado y sin rumbo.

Sin embargo, David es nervioso y distante, mientras que el carisma abierto de Benji le hace simpatizar con todos los que les rodean.

"Conecté con el personaje de inmediato, lo que casi nunca ocurre", dice Culkin.

"Creo que eso ha pasado en mi vida solo tres veces", agregó el actor al mencionar también su rol como Roman Roy en "Succession".

Durante el viaje hacen una lujosa visita guiada a lugares judíos polacos con todo incluido, que contrasta con el desgarrador trauma ancestral al visitar un campo de concentración nazi.

Eisenberg dijo que un viaje que hizo a Polonia en 2008 le planteó preguntas como "¿Y si yo viviera aquí? ¿Y si no hubiera habido guerra? ¿Y si la historia no hubiera cambiado tan drásticamente y yo estuviera aquí... qué estaría haciendo?".

Rodar en lugares "de donde es mi familia, lugares que encuentro realmente hermosos en Polonia... la película es como mi sueño hecho realidad", aseguró.

"Capacidad para soportar"

Por otro lado, en su presumiblemente menos personal filme en Sundance "Sasquatch Sunset", Eisenberg y Riley Keough se meten en peludos trajes de cuerpo entero y se maquillan para interpretar a dos miembros de una familia de pie grandes.

La película, de 90 minutos de duración, consiste sobretodo en ver a dichas criaturas simiescas apareándose, masturbándose o muriendo en circunstancias sangrientas.

De la presentación a la prensa, a la que asistió la AFP, al menos una docena de espectadores abandonaron la sala en la primera media hora.

"Su capacidad de reír, apreciar o soportar 'Sasquatch Sunset' dependerá de su tolerancia al humor de estilo bufón", escribió en una reseña el Hollywood Reporter.

El Festival de Sundance tendrá lugar hasta el 28 de enero.