Disney contrata al primer actor con Síndrome de Down para la nueva película de Peter Pan

El artista británico Noah Matthews de 15 años se convirtió en el primer actor con Síndrome Down que llagará a la gran pantalla en el nuevo live action de Disney titulado "Peter Pan & Wendy". Matthews dará vida a Slightly, uno de los niños perdidos en la Tierra de Nunca Jamás en el nuevo remake de Disney+.

Esto significa un gran avance en busca de la inclusión que ha pretendido Disney durante algunos años.

“Fue una experiencia increíble, tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a pelear con espadas, lo cual me encantó. Tenía muchas líneas que aprender muy rápido, pero fue emocionante y realmente lo disfruté”, dijo el actor a medios internacionales.

El joven artista británico obtuvo el papel luego de que su agencia enviara una serie de fotografías a la compañía estadounidense.

Matthews quiere ser visto como un pionero en el séptimo arte para todos aquellos que padecen síndrome de Down y, a su vez, envió un mensaje en el que dejó en claro que esa condición no es impedimento alguno para cumplir lo sueños que se tengan propuestos.

"Como capitán de los Lost Boys, el personaje de Noah, Slightly, demuestra que el síndrome de Down no tiene por qué frenarte. No es una dificultad de aprendizaje, es una diferencia de aprendizaje, y debemos aceptar las diferencias", mencionó.

El joven histrión recordó además algunas anécdotas en el set, en donde Jude Law, quien interpreta al Capitán Garfio, sorprendió a los niños que formaban parte de las grabaciones alquilando una camioneta de helado.

Con apenas casi 3 mil seguidores en su cuenta de Instagram, el joven actor ha demostrado su gusto por la actuación ya que en su perfil se pueden apreciar diferentes fotos en donde mostraba ya esa cercanía con el séptimo arte.

Disney Plus ya ha mostrado algunos avances de esta película que, sin duda, regresará a su infancia a miles de personas que crecieron con el clásico de Disney. Esta nueva entrega llegará a la plataforma de streaming Disney Plus el próximo 28 de abril.

Cabe recalcar que esto es una apuesta que Disney ha traído desde hace algunos años en donde ha optado por cambiar algunos de los personajes clásicos en sus live action, tal es el caso de La Sirenita, que será interpretada por la joven actriz Halle Bailey, misma que ha traído gran polémica y comentarios en su contra. Asimismo, la película de Lilo & Stich ha sido señalada por "blanqueamiento" de sus actores.