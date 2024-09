El chavo del 8 regresa a la televisión tras cuatro años de ausencia

Después de cuatro largos años de espera, las icónicas series ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ regresan a la televisión. La noticia ha emocionado a seguidores de todo el mundo, quienes podrán volver a disfrutar de las ocurrencias de estos entrañables personajes a partir del 23 de septiembre.

Florinda Meza, viuda del legendario Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, confirmó el regreso de los programas a través de sus redes sociales, marcando el fin de una disputa legal que había mantenido estos programas fuera del aire desde agosto de 2020.

En agosto de 2020, la noticia de la retirada de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ causó conmoción en todo el mundo. Luego de casi 50 años de transmisiones ininterrumpidas, un desacuerdo sobre los derechos de transmisión entre Televisa y el Grupo Chespirito puso fin temporal a la presencia de estos programas en la televisión. Mientras tanto, versiones animadas de ambos personajes continuaron emitiéndose en algunos países, pero los episodios clásicos, tan arraigados en la cultura popular latinoamericana, quedaron fuera del aire.

La disputa también involucró a la familia del propio Gómez Bolaños. Aunque los detalles del conflicto no se hicieron públicos en su totalidad, se supo que existían diferencias entre los hijos del creador y su viuda, Florinda Meza. Sin embargo, cualquier desacuerdo parece haber sido resuelto, y las negociaciones han permitido que estos clásicos programas regresen a la pantalla chica.

Conocida por sus papeles de Doña Florinda y La Chimoltrufia, Florinda Meza fue la encargada de dar la noticia que tantos esperaban. En un mensaje emotivo publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter, Meza expresó: “¡Tesoros: lo logramos! Vuelven los programas. Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones, lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi Bonita Vecindad Virtual”. Este mensaje, escrito en español y portugués, fue acompañado por una imagen nostálgica que mostraba una antigua televisión, el famoso barril de El Chavo y el corazón rojo de El Chapulín Colorado.

El anuncio oficial del regreso de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ también fue hecho por TelevisaUnivision, propietaria de la plataforma de streaming ViX y del canal privado UniMás, que se encargará de emitir los programas. En su cuenta de redes sociales, la empresa compartió un mensaje lleno de humor, aludiendo a las frases célebres de los personajes: “¡Se me chispoteó! ¡No contaban con mi astucia! Regresan El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado a partir del lunes 23 de septiembre a las 7A/6C y 12A/11C por UniMás y ViX”.

En el mismo post se incluyó un spot publicitario que recorrió distintas etapas de la historia de ambas producciones, mostrando imágenes de los personajes a través de televisiones de diferentes épocas, desde los modelos más antiguos hasta las pantallas planas actuales.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar ante la noticia, y las redes sociales se llenaron de comentarios llenos de alegría. “¡¡¡¡Estamos tan felices con esta noticia!!!!!!”, “Díganme que no estoy soñando”, “¡Qué maravillosa noticia! Estamos muy felices”, “¿soy la única a la que le dieron ganas de llorar de la emoción?”, “Es hermoso ver mensajes de todas parteas del mundo en todos los idiomas, no podríamos estar más felices por este regreso”, fueron solo algunos de los miles de mensajes que inundaron las redes.

La emoción es palpable entre los seguidores de ‘Chespirito’, quienes consideran el regreso de estos programas como un evento histórico.

A pesar de la confirmación del regreso a la televisión de Estados Unidos, aún queda por conocer si ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ también estarán disponibles en México y otros países de Latinoamérica. Los fanáticos de la región esperan ansiosos la confirmación, mientras continúan celebrando el anuncio.

Creado en 1971 por Roberto Gómez Bolaños, ‘El Chavo del 8’ se convirtió en un fenómeno cultural que traspasó fronteras y generaciones. La historia de un niño huérfano que vivía en un barril en una vecindad y las aventuras de sus peculiares vecinos han mantenido su vigencia durante décadas, cautivando a audiencias de todas las edades. ‘El Chapulín Colorado’, por su parte, consolidó a Chespirito como un genio de la comedia con su sátira de los superhéroes y su famoso grito de guerra: “¡No contaban con mi astucia!”.

Con el regreso de estos programas, se renueva una parte esencial de la historia de la televisión en habla hispana, y una nueva generación podrá disfrutar de las travesuras de El Chavo y los heroicos intentos de El Chapulín por salvar el día.