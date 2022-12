Encuentran muerto a reconocido actor de doblaje de Los Cuatro Fantásticos

El actor mexicano Miguel Angel Ghigliazza de 59 años fue hallado muerto luego de haberse reportado su desaparición hace más de cinco meses.

Su sobrina, Mónica Ramos Ghigliazza, fue la encargada de dar la noticia a través de su cuenta de Facebook, aunque no dio ningún detalle sobre las condiciones en que fueron encontrado los restos de su tío.

"Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se preocuparon por la desaparición de mi tío Miguel Ángel Ghigliazza Solares, que pusieron un granito al compartir, preguntar y estar pendiente de mi tío. Desafortunadamente, mi tío ya está descansando en paz", escribió la joven.

Sin precisar lo que podría haber ocurrido con el actor de doblaje, la joven dejó entrever que es probable que Miguel Ángel hubiera sido víctima de algún delito: “Te voy a extrañar mucho tío, que dios te haga justicia”, escribió.

De acuerdo al periodista mexicano Carlos Jiménez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría encontrado sus restos y no confirmó la noticia con los familiares hasta corroborar, por medio de los estudios pertinentes, que se trataba del actor.

Ghigliazza fue visto por última vez el pasado 16 de julio cerca de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México mientras conducía su vehículo Spark color rojo. Tras no llegar a su domicilio, sus famililares reportaron su desaparición y las autoridades activaron una alerta de búsqueda. Desde entonces, una campaña liderada por su familia no cesó para dar con su paradero.

A lo largo de su carrera Ghigliazza dio voz a innumerables personajes como Mel Gibson en dos películas de Mad Max, “La Mole” en Los Cuatro Fantásticos, “Machete Cortez”, en Machete, en El Padrino y la franquicia Star Trek.

En el mundo del gaming, Miguel Ángel Ghigliazza será recordado por haber dado voz a “Volibear”, “Tryndame”, “Gragas” y “Viktor” de League of Legends. También fue “Thor Anderson” en Alan Wake; “Michael Barrick” en Gears of War 3, “Samuel Stuhilnger” en Call of Duty: Black Ops II y por participar en Star Wars Jedi: Fallen Order y LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

En el anime también participó dando su voz a personajes como el Señor Huffington en Yu-Gi-Oh! GX; Fatty River en Cowboy Bebop, Shisami en Dragon Ball Super y Asura Kabuto en One Punch Man.