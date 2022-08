Fallece la reconocida actriz Olivia Newton-John

La actriz y cantante que alcanzó la fama mundial por su interpretación de Sandy Olsson en la icónica película musical ‘Grease’ junto a John Travolta, ha fallecido este lunes 8 de agosto, según informó su propio esposo en un comunicado. Tenía 73 años.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation, escribió su esposo, John Easterling, en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante.

Aunque aún no ha sido revelada la causa oficial de su deceso, se sabe que la estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. No obstante, una fuente indicó al sitio TMZ: “Después de un viaje de 30 años contra el cáncer, perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico”.

Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de la actriz fue su compañero de reparto en 'Grease', John Travolta, y con quien formó una valiosa amistad a lo largo de los años. Ambos lograron catapultar sus carreras gracias a la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente Sandy Olsson (Olivia Newton-John).

Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuya desde el primer momento que te vi y para siempre! — John Travolta - Instagram

¿Quién fue Olivia Newton-John?

Nacida en Cambridge, Reino Unido en septiembre de 1948, Olivia Newton-John fue desde muy pequeña una dotada del canto. En 1974 con 26 años, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton, con la interpretación del tema «Long Live Love», quedando en la 4ª posición y resultando como ganadores el grupo sueco ABBA.

En 1975, Olivia alcanza el éxito internacional con su álbum Have You Never Been Mellow, colocando al tema homónimo en el primer lugar del Hit Parade estadounidense.

A lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas fue Physical, que permaneció durante diez semanas en ese puesto. También obtuvo cuatro premios Grammy.

Su consagración completa vendría en 1978, cuando de la mano del director Randal Kleiser, le llegó el papel más importante de su carrera al personificar a la joven Sandy Olsson en la película Grease.

El filme narra la historia de amor entre dos adolescentes diametralmente opuestos que se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa en que se volverán a ver de nuevo, pero se equivocan: cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que una de sus amigas y resulta que su amor (John Travolta) también va al mismo colegio.

La película fue un rotundo éxito, logrando recaudar más de 390 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto inicial de apenas 6 millones.

Cáncer de mama

En 1992 Newton-John estaba preparada para otro regreso al éxito, cuando lanzó su tercera colección de grandes éxitos, Back to Basics - The Essential Collection 1971-1992, y planeó su primera gira desde su disco Physical realizada diez años antes.

Poco después del lanzamiento del álbum, a Newton-John le fue diagnosticado un cáncer de mama que la obligó a cancelar toda la publicidad para el recopilatorio, incluyendo el tour.

Luego de un largo tratamiento, Newton-John se recuperó y desde entonces se convirtió en una incansable defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud. Fue portavoz del producto Liv-Kit para el autoexamen de mamas. También era propietaria parcial de la Gaia Retreat & Spa en Byron Bay, Australia, que se anuncia como "el lugar ideal para renovar, actualizar y restaurar su mente, cuerpo y alma".