Muere Michael Newman, ícono de 'Baywatch, a los 68 años tras complicaciones cardíacas

El mundo del entretenimiento vuelve a recibir un duro golpe tras la muerte del actor, bombero y salvavidas Michael Newman, quien ganó reconocimiento a nivel internacional por interpretarse así mismo en la emblemática serie noventera Guardianes de la Bahía. Newman falleció el domingo 20 de octubre a la edad de 68 años, según confirmó su amigo cercano y director Matt Felker a la revista People, quien detalló que su deceso fue causado por “complicaciones cardíacas” mientras estaba rodeado de sus seres queridos.

El actor fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson en 2006, lo que transformó su vida y su carrera. “Todo cambia”, compartió en una entrevista, reflexionando sobre cómo esto alteró sus planes familiares y personales. En ese momento, recordó que su esposa, Sarah, fue quien notó los primeros síntomas y lo animó a buscar ayuda médica. “Pensé que era solo el desgaste del cuerpo por la edad”, admitió.

El actor afirmó que el ejercicio físico se convirtió en una herramienta crucial para manejar sus síntomas: “El mejor tratamiento para el Parkinson es el ejercicio, al menos 45 minutos al día de cardio intenso”, comentaba, enfatizando su enfoque en mantenerse activo.

A lo largo de los últimos años, también se dedicó a recaudar fondos para la investigación sobre esta enfermedad, colaborando con la Fundación Michael J. Fox y Cedars-Sinai, con el objetivo de impactar en las futuras generaciones. “Esto puede que no me ayude a mí, pero va a ayudar a alguien en el futuro”, dijo a People en enero de 2024.

Newman fue junto a David Hasselhoff uno de los actores principales de ‘Guardianes de la Bahía’ durante 10 temporadas, desde su inicio en 1989 hasta 2000. Su personaje, ‘Newmie’, estaba basado en él mismo, ya que era el único salvavidas real de todo el elenco. Inicialmente no era un actor destacado en el drama de acción producido por NBC, pero después de comenzar a realizar acrobacias y ofrecer orientación a los guionistas sobre las escenas de rescate, se volvió indispensable.

“Era demasiado útil para que me despidieran”, dijo a People en 2023. “Básicamente comencé como doble de acción y después de siete años de no aparecer en los créditos iniciales, finalmente fui incluido y me permitieron estar al frente del programa”.

Después de aparecer en 150 episodios de ‘Guardianes de la Bahía’, Newman se retiró de la actuación, explicando que “disfrutaba mucho” de su oficio, pero después de todos esos años, ya le era muy difícil "parecer natural frente a la cámara". El mundo del espectáculo finalmente no estaba en sus planes a largo plazo. “Si no necesitas estar allí, ¿por qué estarías?”, señaló. “Seamos honestos… no hay muchos actores que hayan sobrevivido a los años de trabajo en Hollywood”.

Además de su exitosa carrera en la televisión, Newman tuvo una notable trayectoria como bombero, laborando a tiempo completo y manteniendo esa vocación incluso durante su tiempo en la serie. Se retiró del cuerpo de bomberos tras 25 años de servicio, un reflejo de su dedicación tanto en la pantalla como en la vida real. En su vida personal, Newman estuvo casado con Sarah durante 36 años y era padre de dos hijos, Chris y Emily, así como abuelo de una nieta llamada Charlie. Su legado perdurará tanto en la memoria de los fans de Baywatch como en las vidas que inspiró a través de su valentía y compromiso con la lucha contra el Parkinson.