'Mi familia miente para proteger a Williams': Harry provoca un sismo en la monarquía

El estreno del documental de Netflix Harry & Meghan ha levantado un sismo descomunal en torno a la familia real británica tras las afirmaciones hechas por el menor de los hijos de la princesa Diana y el rey Carlos III. El duque de Sussex disparó con arma de grueso calibre contra la monarquía asegurando que contrataron todo un equipo de personas para difundir historias falsas sobre él y su esposa Meghan con la única intención de proteger a Williams.

El príncipe Harry y su esposa Meghan afirman haber sido utilizados para "alimentar a los lobos" mediáticos y acusan a la familia real de "mentir para proteger" a Guillermo, heredero al trono, en un tráiler de la segunda entrega de su controvertido documental.

En los primeros episodios de la docuserie "Harry & Meghan", los duques de Sussex fustigaron sobre todo en el acoso mediático al que aseguran haber sido sometidos y denunciaron el "sesgo inconsciente" de la realeza en términos de racismo.

Pero la segunda entrega, compuesta de tres episodios que se emiten este jueves, se anuncia más explosiva para la familia real, ya que el hijo menor del rey Carlos III y la exactriz mestiza estadounidense contarán su versión sobre cómo y porque dejaron estripitosamente la familia real británica en 2020.

El tráiler oficial de la segunda parte de “Harry & Meghan” de Netflix muestra al duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, reflexionando sobre su decisión de dejar sus funciones y huir a California, describiendo la salida de Reino Unido como “Vuelo de la libertad”.

"No solo me echaron a los lobos, me utilizaron para alimentar a los lobos", dice Meghan Markle en un nuevo tráiler.

El tráiler continúa afirmando que la familia real estaba “prácticamente reclutando gente” para difundir historias falsas sobre la pareja.

"Creen que es normal mentir para proteger a mi hermano, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros", asegura por su parte Enrique, de 38 años refiriéndose a Guillermo, el nuevo príncipe de Gales, de 40 años.

La emisión de los tres primeros episodios no trajo consigo revelaciones impactantes como algunos temían, y como ya había ocurrido en 2021 con la explosiva entrevista, marcada por las acusaciones de racismo, que dio la pareja a la estrella de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey.

Sin embargo, su representación de la monarquía británica y de la unión de estados de la Commonwealth como instituciones anticuadas e imperialistas enfureció a algunos en el Reino Unido, donde Enrique y Meghan son muy impopulares.

La prensa conservadora los acusó de hipocresía, de faltar a la verdad y de irrespeto a la institución monárquica tres meses después de la muerte de Isabel II y el ascenso de Carlos III al trono.