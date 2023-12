¡Qué feo! | Netflix aún no le ha pagado premio millonario a la ganadora de El Juego del Calamar: El Desafío

Inspirada en la serie surcoreana que se convirtió en un fenómeno mundial, Netflix se lanzó a producir el reality "El Juego del Calamar: El Desafío", en el que 456 jugadores reales compitieron en una serie de juegos infantiles de alto riesgo por un premio de 4,5 millones de dólares. Tras poner a prueba su inteligencia emocional y varias estrategias ventajistas, la jugadora 287 finalmente se coronó como la ganadora.

Grabada a principios de año, la serie recién se estrenó el 22 de noviembre en la plataforma de streaming, generando una fuerte expectativa no solo por los desafíos que tendrían que enfrentar los jugadores, sino por la inevitable puesta en práctica de estrategias maquiavélicas, traiciones, alianzas y engaños para lograr su cometido.

De los 456 jugadores solo tres llegaron a la final y de ellos, la jugadora 287 identificada como Mai Whelan, una oficial de inmigración de origen vietnamita, se llevó el primer lugar de la competencia. La noticia sería una gran razón para celebrar el hecho de que ahora Whelan pertenece al selecto grupo de millonarios, sin embargo, desde que la serie terminó de grabarse hace ya más de 10 meses, la jugadora aún no ha cobrado la bolsa de 4.56 millones de dólares que prometió Netflix. ¿Qué pasó?

Una fuente cercana a la producción le dijo a Vanity Fair que los participantes fueron informados desde un inicio que la entrega del premio a quien resultara ganador o ganadora se daría una vez acabara la emisión de “Squid Game: The Challenge”. Tomando en cuenta que el último capítulo se emitió el 6 de diciembre, Netflix “debería” estar preparando la entrega de la millonaria suma a Mai, de 55 años, quien dijo que con el dinero compraría una casa para jubilarse y el resto donar a causas que le interesan, entre ellos relacionados al medio ambiente. No obstante, el millonario premio sigue sin llegar a su cuenta bancaria.

En una entrevista para The Times, Whelan reveló que no ha recibido el dinero, pese a que la filmación del reality terminó a principios de año y, con la emisión, ya ni siquiera hay riesgo de filtraciones. "Me siento como Tom Cruise en Jerry Maguire. Muéstrame el dinero", le dijo la ganadora al diario británico.

Asimismo, contó que para la gala final hizo unas compras, y si bien se cuidó de no invertir mucho, para esta ocasión sintió que era justo y necesario. Sus gastos más caros fueron un corte de cabello, un traje de Ralph Lauren y zapatos Jimmy Choo. “Todavía tengo el remordimiento del comprador por eso, pero creo que es bien merecido”, señaló.

No está claro por qué Netflix aún no ha pagado el premio, pero es claro que no es por problemas de efectivo. Es probable que se haga efectivo pronto, considerando que el final de la serie apenas se emitió el miércoles pasado.