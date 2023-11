Gaby Spanic confesó que fue abusada sexualmente por Pablo Montero en 'La Casa de los Famosos'

La actriz venezolana que por muchos años fue una de las villanas más cotizadas de la industria novelera dejó en shock a la audiencia tras revelar que fue abusada sexualmente por el cantante mexicano Pablo Montero. Las declaraciones de Spanic salieron al aire durante el avance del próximo capítulo del programa "Secretos de Villanas".

"Era una parte de confidencialidad y no podía hablar de ese asunto", dijo Gaby Spanic mientras se le ve conversando con sus colegas Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier.

"Fue alguien que estimo mucho y lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo", confesó. "[Fue] Pablo Montero".

Según confesó la actriz, los hechos se dieron durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en donde compartió encierro junto con el cantante mexicano.

En su relato, Spanic cuenta que ella se encontraba en el cuarto de fumadores cuando de pronto llegó Montero y le reveló que ella siempre le había gustado. "Yo me estaba fumando mi cigarro, entonces él llegó y me lo agarró, [el cigarro] se me cayó en los senos y luego él empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba gritos: 'sáquenme de aquí'", narró la venezolana.

El periodista Edén Dorantes cuestionó a la villana sobre si había ocurrido tocamientos inapropiados a lo que ella respondió tajantemente que si.

“Sí (hubo tocamientos) él estaba pasado de copas”, dijo.

Gaby Spanic comentó que Pablo Montero le ofreció disculpas dentro del show y denunció que la producción de La Casa de los Famosos la quiso callar y encubrió los hechos.

“Yo a Pablo Montero lo aprecio muchísimo, pero en este show editaron muchas cosas, él me ofreció disculpas dentro del show, pasaron muchas cosas que no valen la pena ya decir. En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieron fue darme más alcohol y apoyaron eso”.

La famosa dijo que todos los detalles de los hechos los revela en el programa Secretos de Villanas 2 y además expresó sus motivos por los que no denunciará legalmente a Pablo Montero.

“Hablé con los abogados y me dijeron que eso es un delito, pensé en denunciarlo pero para qué, si es tan caro los abogados y la justicia es tan lenta, pasan los años y no pasa nada. Tengo fe que con el transcurrir del tiempo todo vaya cayendo por su propio peso, ya las máscaras se están cayendo”.

La propia Spanic compartió en sus redes sociales un video con el avance del capítulo en el que hace la confesión y que se emitirá el este jueves 23 de noviembre.

"Queridos, en Secretos… decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis villanas por escucharme y decirle a todas las mujeres que ¡nunca se callen!

Esta no ha sido la única denuncia contra el intérprete de "Hay otra en tu lugar". En febrero, se dio a conocer que Montero fue acusado de supuesto abuso sexual de dos menores de edad en Chiapas, México.

Por el momento Montero no ha dado declaraciones al respecto.

*Con información de People en Español y TV y Novelas*