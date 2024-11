'No es un perro': el dilema sobre Goofy que tiene desconcertados a sus fans

Con orejas largas, una risa inconfundible y un andar torpe, Goofy es tan entrañable como enigmático. Desde su debut en 1932, ha sido un personaje que parece desafiar cualquier categoría animal tradicional, lo que ha generado una eterna pregunta entre los seguidores de Disney: ¿Goofy es un perro?

A lo largo de los años, muchos asumieron que, por sus características y su nombre original, “Dippy Dawg”, Goofy era una especie de versión caricaturizada de un perro. Pero a diferencia de personajes como Mickey Mouse, claramente un ratón, o Donald Duck, un pato, la identidad de Goofy no ha sido tan fácil de definir. Esto ha llevado a intensos debates entre los fans, especialmente cuando se compara con Pluto, el perro de Mickey, que a diferencia de Goofy, no habla ni camina en dos patas.

Este dilema parecía no tener una respuesta definitiva hasta que Bill Farmer, la voz de Goofy desde 1987, decidió aclarar el asunto en una reciente entrevista. “No es un perro”, declaró de manera sorprendente en Yahoo Entertainment, desmontando la creencia que muchos habían mantenido durante décadas. Para aquellos que crecieron pensando en Goofy como una versión antropomorfizada de Pluto, la revelación fue inesperada.

Lejos de resolver el misterio por completo, esta declaración avivó aún más la curiosidad sobre qué o quién es realmente Goofy. En redes sociales como Twitter, los usuarios han debatido teorías, algunas incluso sugiriendo que Goofy podría ser una vaca, dado su relación con Clarabelle Cow, otro personaje de Disney. Sin embargo, Farmer fue más allá al explicar que Goofy no pertenece a ninguna especie animal existente, al menos no en el sentido estricto.

“Goofy parece ser parte de la familia canina, en la misma forma en que un lobo no es exactamente un perro”, aclaró Farmer. El término técnico que usaría para describir a Goofy sería Canis Goofus, una especie ficticia creada únicamente para él. “Goofy es simplemente Goofy”, concluyó, sugiriendo que el personaje trasciende las clasificaciones biológicas convencionales y que su identidad se basa más en su carácter que en su forma física.

A lo largo de más de 30 años como la voz oficial de Goofy, Farmer ha sido testigo de la evolución del personaje en numerosas producciones, incluidas series animadas, películas y cortometrajes. Uno de sus proyectos más recientes fue el corto de 2021 How to Stay at Home, donde Goofy enseña de manera humorística cómo afrontar las tareas cotidianas durante la pandemia. La clave de Goofy siempre ha sido su humanidad, a pesar de su apariencia animal. “Goofy habla, camina en dos patas y tiene emociones complejas. En cambio, Pluto es claramente un perro, con un rol más tradicional como mascota”, explicó Farmer, que también es la voz de Pluto.

La relación entre Goofy y su hijo Max, especialmente en la película A Goofy Movie de 1995, ha dejado una huella profunda en los fans, como relata Farmer. “Muchas personas se me han acercado para decirme que esa película les ayudó a comprender mejor la relación con sus propios padres”, comentó.